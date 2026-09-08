La Justicia cerró la causa por la muerte de Ernestina Pais

La Justicia de San Isidro cerró la investigación por la muerte de Ernestina Pais al determinar que el hecho fue un accidente y que no existió participación de terceros.



La resolución llegó luego de que la fiscalía recibiera los resultados de las últimas pericias realizadas sobre el vehículo, las cámaras de seguridad y las pruebas recolectadas durante la investigación. Los informes también descartaron fallas mecánicas en el automóvil.



El accidente ocurrió el 26 de junio, cuando la conductora manejaba su Honda Civic y fue impactada por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. El choque le provocó heridas fatales y falleció en el lugar.



Durante la investigación se analizaron registros de video, informes técnicos y distintos elementos de prueba para reconstruir la secuencia del hecho. Las conclusiones coincidieron en que no hubo intervención de otras personas ni factores externos que modificaran el desarrollo

del accidente.



Con esta decisión, el expediente quedó archivado y la causa fue dada por finalizada.