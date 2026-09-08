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BUENAS NUEVAS PARA LA DIVA

Mirtha Legrand, entre el control y la espera

Los médicos la ingresaron para controlar su evolución y completar estudios. Juana Viale la reemplazó en la conducción de su programa.

Mirtha Legrand, entre el control y la espera
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Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei, donde pasó la noche en la sala 307. El parte extraoficial que trascendió en las últimas horas indica que la conductora se encuentra de buen ánimo, no presenta fiebre y está fuera de peligro.

El ingreso a la clínica se decidió para tener un control más cercano de su evolución y para completar estudios médicos. El criterio de los profesionales estuvo ligado al cuidado especial que requiere por su edad, más que a un cuadro descripto como crítico.

En ese marco, el entorno sostiene que, si no aparecen contratiempos, mañana podría abandonar el sanatorio y regresar a su domicilio.La internación tuvo un impacto inmediato en su trabajo. Legrand debió ausentarse de la grabación de su programa clásico y, en su lugar, la conducción quedó a cargo de su nieta, Juana Viale.

El reemplazo permitió mantener el ciclo al aire mientras se define el alta.Desde el círculo familiar agradecieron las muestras de afecto recibidas en estas horas y anticiparon que se espera un nuevo parte médico oficial para precisar cómo sigue la recuperación y si se confirma el regreso a su casa.

Hasta entonces, la información disponible describe un cuadro estable, con internación de control y perspectivas de alta a corto plazo, es decir para este miécoles, siempre que la evolución se mantenga sin complicaciones.

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