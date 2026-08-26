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LA QUE FALTABA

La China e Icardi se quedaron sin casa en Turquía

Al terminar su contrato con Galatasaray, el club les quitó la vivienda en Estambul. Sus cosas están en un depósito y Lazio aparece como la opción más firme, con el mercado de pases por cerrarse

La China e Icardi se quedaron sin casa en Turquía
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Mauro Icardi y la China Suárez se quedaron sin casa en Turquía. El delantero perdió el contrato con Galatasaray el 30 de junio y, con él, la vivienda que el club le había asignado en una zona lujosa de Estambul.

Como no pudieron viajar por el conflicto judicial con Wanda Nara, la mudanza se hizo a distancia. Según trascendió en televisión, sacaron todo de la casa y lo llevaron a un depósito.

Hoy, Icardi, Suárez y los chicos tienen sus pertenencias en valijas, a la espera de definir destino.El tiempo apremia. Icardi todavía no firmó con ningún club y el mercado de pases está por cerrarse.

Para la actriz, la cuenta regresiva es otra: en septiembre sus hijos deberían volver al colegio.La opción que más suena es Lazio, de Italia.

El pase le implicaría cobrar menos que en Turquía, pero en el entorno lo ven como una salida y un “paño frío” frente a la causa con Wanda. Italia, además, les daría un lugar fijo para instalarse mientras se resuelve el futuro laboral y familiar.

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