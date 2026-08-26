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Miércoles, 26 agosto 2026
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RECONCILIADOS

Maia Reficco y Franco Colapinto, juntos otra vez

Tras los rumores de ruptura de julio, los filmaron caminando abrazados el fin de semana del GP de Países Bajos. Ninguno confirmó una reconciliación

Maia Reficco y Franco Colapinto, juntos otra vez
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Maia Reficco y Franco Colapinto volvieron al centro de la conversación pues han sido vistos en una ciudad del viejo continente, muy enamorados. 

La actriz lleva un buzo gris claro; él, gorra negra y una campera con estampado floral. En una de las tomas, Colapinto le pasa el brazo por los hombros. En otra, aparecen detenidos sobre la vereda, muy cerca, con bicicletas y árboles de fondo.

El registro salió a la luz el lunes 24 de agosto, cuando Yanina Latorre lo mostró en SQP. Según la conductora, Reficco habría viajado para verlo correr y después salieron a caminar juntos.

La pareja había empezado a verse en enero y, a fines de julio, circularon versiones de una separación. Latorre retomó esa crisis y dijo que, según lo que le había llegado, en el entorno del piloto, en particular en su familia, la consideraban “intensa”, aunque después matizó esa versión y sostuvo que ambos “hacen lo imposible para verse”.

Hasta ahora, ni Reficco ni Colapinto hablaron del tema. En los últimos días se registró un intercambio de “Me gusta” en redes, un dato menor que se suma a las fotos pero no alcanza para dar por cerrada la historia.

Fuera de la pista, el fin de semana no fue simple para el argentino: terminó 14° en Zandvoort. Reficco, en tanto, sigue con la promoción de The Last Sunrise y con el lanzamiento de “Amapola”, su nuevo tema como solista.

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