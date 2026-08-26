El BCRA habilita débitos de cuotas vencidas en bancos y billeteras virtuales

A partir del lunes 31 de agosto entra en vigencia una nueva herramienta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) llamada “Cobros por Transferencia”. El mecanismo permite que bancos y Proveedores No Financieros de Crédito debiten de forma directa la cuota pendiente de un préstamo desde la cuenta bancaria o la billetera virtual en la que el cliente pidió depositar el dinero.



La medida, presentada en marzo, apunta a bajar la morosidad de los créditos digitales. No obliga a las entidades a ofrecer el sistema, pero sí les exige adaptar sus plataformas si deciden usarlo. Para que el cobro se active, el tomador del crédito debe dar un consentimiento previo y expreso.



Sin embargo, vale mencionar que hay reglas de protección. Las cuotas deben ser fijas e iguales y no pueden superar el 30% de los ingresos de la persona. El prestamista tiene que avisar al cliente 24 horas antes de debitar y solo puede intentar el cobro tres veces: el débito inicial y dos reintentos, a las 48 y a las 96 horas. El usuario puede dar de baja la autorización en cualquier momento, con efecto inmediato. El alcance, de todos modos, es acotado. El débito solo puede hacerse sobre la cuenta en la que se acreditó originalmente el préstamo. Quedan afuera las cuentas remuneradas, los fondos comunes de inversión y los saldos destinados a dólar MEP, donde muchas veces está la liquidez de las billeteras. Como las cuotas deben ser fijas, tampoco permite cobrar punitorios por mora.



El sector financiero recibió la norma con reparos. Asimismo, las cámaras del rubro pidieron prórrogas e incluso la suspensión, al advertir faltantes técnicos en el diseño operativo.



En el mercado estiman que el impacto será limitado: más útil para financieras chicas que para los grandes bancos y fintech.El BCRA presenta el esquema como una evolución del viejo Débito Inmediato (Debin), orientada a ordenar cobros y reducir fraudes. Para los usuarios endeudados, el punto central es otro: nadie podrá debitar una cuota vencida sin una autorización previa que, además, se puede revocar.