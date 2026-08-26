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Colapinto, a un paso de seguir en Alpine en 2027

El argentino renovaría como titular del equipo francés. El anuncio llegaría en las próximas horas tras un año de regularidad, puntos y respaldo interno

Colapinto, a un paso de seguir en Alpine en 2027
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Franco Colapinto se encamina a continuar como piloto titular de Alpine en la temporada 2027 de la Fórmula 1. Si se concreta, el pilarense de 23 años disputará su segunda temporada completa en la Máxima. Sería el primer argentino en lograrlo en 46 años, desde que Carlos Reutemann corrió de punta a punta en 1980 y 1981.

Vale mencionar que Colapinto llegó a Alpine el 18 de mayo de 2025, en Imola, en reemplazo de Jack Doohan, después de haber debutado a finales de 2024 con Williams.

En 2026, por primera vez, tuvo una pretemporada completa y largó el campeonato en igualdad de condiciones. Su continuidad se sostiene en el rendimiento. Entre 2025 y 2026 terminó 29 carreras, la mayor cantidad de finales entre los pilotos de las últimas dos temporadas. Este año sumó 19 puntos y alcanzó sus mejores resultados: séptimo en Miami y sexto en Canadá. También se destacó la remontada de Silverstone, de 19° a 9°, y el sobrepaso doble a Pierre Gasly y Liam Lawson en Bélgica.

En nueve de las doce carreras del domingo avanzó posiciones.Briatore respaldó ese proceso en público y en privado. El dirigente italiano valoró la evolución del argentino respecto de 2025 y no soltó el segundo asiento pese a la caída de rendimiento del A526 en las últimas fechas. A la parte deportiva se suma el sostén económico de su principal sponsor.

Alpine recibirá en Monza, del 4 al 6 de septiembre, mejoras que Gasly ya utilizó. El próximo paso, si se confirma el video, será oficializar que Colapinto sigue en Enstone en 2027.

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