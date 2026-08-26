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Súper miércoles legislativo: cuáles son los proyectos clave para el Gobierno

Diputados tratará este miércoles varios proyectos impulsados por el Gobierno, en una sesión donde el oficialismo pondrá a prueba sus acuerdos con bloques aliados y la oposición llevará sus propios reclamos. Anoche el presidente Milei arengó a su tropa

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A pocas horas de una sesión clave para el Gobierno, el presidente Javier Milei reunió en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza para transmitirles un mensaje político y reforzar la defensa del rumbo económico de su administración.

Lejos de las extensas exposiciones económicas que caracterizaron algunas de sus anteriores presentaciones, el mandatario centró su discurso en la necesidad de sostener las ideas de la libertad y evitar, según planteó, el avance de propuestas de corte populista.

De acuerdo con fuentes oficiales que participaron del encuentro, Milei destacó que “el camino que lleva adelante el Gobierno es el correcto para transformar la Argentina” y remarcó la necesidad de defender las políticas implementadas frente a los desafíos políticos y económicos.

Durante la reunión, el Presidente también apuntó contra una de las estrategias que, según su interpretación, utiliza la oposición: instalar determinados temas como “mercados repugnantes” para generar divisiones sociales y convertir situaciones concretas de la economía o de la vida cotidiana en ejes de confrontación política.

En ese marco, Milei se refirió a los cuestionamientos vinculados con la morosidad y sostuvo que es necesario analizar los datos y las causas de cada situación antes de convertirlas en un problema de carácter macroeconómico.

Aunque mantuvo algunos de los recursos habituales de sus exposiciones, como el uso del pizarrón, el encuentro tuvo un perfil marcadamente político y funcionó como una arenga a los legisladores oficialistas de cara a la jornada parlamentaria.

Como cierre, Milei entregó a los diputados y senadores el libro La economía en una lección, del economista estadounidense Henry Hazlitt, y recomendó su lectura para comprender el proceso de reasignación de recursos y las consecuencias de las decisiones económicas.

Jornada clave

Diputados sesionará este miércoles con quórum garantizado por el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y otros bloques aliados. El oficialismo buscará avanzar con Inocencia Fiscal II, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el acuerdo comercial Mercosur-Singapur.

El proyecto de Inocencia Fiscal II elimina los límites de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado de Ganancias, aunque excluye a funcionarios, legisladores y magistrados. También modifica el criterio de "discrepancia significativa" utilizado por ARCA.

La reforma del BCRA fija como objetivo central preservar el valor de la moneda, prohíbe el financiamiento al Estado y exige dos tercios del Congreso para remover a su presidente.

En cuanto al tratado de patentes, el oficialismo acordó reservar el Capítulo II, referido al examen preliminar internacional, ante los cuestionamientos de laboratorios nacionales por su posible impacto sobre la industria local. Si Diputados lo aprueba, deberá volver al Senado.

Para sostener el respaldo de sus aliados, el Gobierno incorporó además proyectos reclamados por distintas provincias y bloques, entre ellos la baja del IVA a la mandioca, nuevas capitales nacionales y salas de apelaciones en Mar del Plata y Tucumán. También sumó la Ley Joaquín, impulsada por Unión por la Patria, sobre medidas de seguridad para arcos deportivos y juegos de plaza.

La oposición, por su parte, buscará instalar durante el debate la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias, aunque no tendría los votos para incorporarlos al temario. Los bloques opositores ya trabajan en una sesión especial para discutir esos temas dentro de dos semanas.

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