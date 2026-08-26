Volver | La Tecla Nacionales 26 de agosto de 2026 ARENGA

Súper miércoles legislativo: cuáles son los proyectos clave para el Gobierno

Diputados tratará este miércoles varios proyectos impulsados por el Gobierno, en una sesión donde el oficialismo pondrá a prueba sus acuerdos con bloques aliados y la oposición llevará sus propios reclamos. Anoche el presidente Milei arengó a su tropa

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