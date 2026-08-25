Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2026 ENCUENTRO

Legisladores del Mercosur cuestionaron a Milei por su respaldo a Bolsonaro en Brasil

Durante un encuentro con Humberto Costa, representantes argentinos sostuvieron que las declaraciones del presidente contra Lula “no representan el sentimiento mayoritario de los argentinos”.

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