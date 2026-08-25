Legisladores del Mercosur cuestionaron a Milei por su respaldo a Bolsonaro en Brasil

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El vicepresidente del Parlamento del Mercosur por Argentina, Gustavo Arrieta, participó de un encuentro con el senador brasileño y vicepresidente del PARLASUR por Brasil, Humberto Costa, junto a legisladores nacionales y representantes argentinos en el organismo regional, en el que analizaron el escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales de Brasil y manifestaron su preocupación por posibles mecanismos de injerencia externa, campañas de desinformación y operaciones en redes sociales.
La reunión se desarrolló en el marco de la agenda de encuentros políticos mantenidos en Montevideo y tuvo como uno de sus ejes centrales la importancia estratégica que tendrán las elecciones brasileñas para el futuro del Mercosur y el proceso de integración regional.
Arrieta y los representantes argentinos intercambiaron con Costa —senador por Pernambuco, vicepresidente del PARLASUR y secretario de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores (PT)— distintas miradas sobre los riesgos que enfrentan actualmente los procesos democráticos de la región, especialmente frente a la posibilidad de que actores externos o redes políticas transnacionales intenten intervenir en el debate electoral mediante el financiamiento, promoción o amplificación de campañas negativas, noticias falsas y operaciones digitales.
Durante el encuentro, los representantes argentinos expresaron además su preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei contra el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y por su participación activa en la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro.
En ese sentido, señalaron que las expresiones de Milei “no representan el sentimiento mayoritario de los argentinos”, y remarcaron la necesidad de preservar el vínculo histórico entre Argentina y Brasil más allá de las diferencias políticas entre sus gobiernos.
Arrieta destacó especialmente la necesidad de fortalecer los mecanismos regionales destinados a garantizar la transparencia y soberanía de los procesos electorales y sostuvo que la defensa de la democracia debe constituir uno de los pilares de una nueva etapa de integración sudamericana.
El encuentro también permitió abordar los desafíos económicos que enfrenta el Mercosur, los acuerdos internacionales y de libre comercio actualmente en discusión y la necesidad de avanzar hacia un modelo regional que combine crecimiento económico, desarrollo productivo e inclusión social.
Además de Arrieta y Costa, participaron representantes políticos y parlamentarios de ambos países. Por Brasil estuvieron Eduardo Zanatta, candidato a diputado federal por Santa Catarina, y representantes de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PT. Por Argentina formaron parte del intercambio, entre otros, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, la senadora Lucía Corpacci, Cecilia Nicolini, Gabriel Fuks, Dolores Gandulfo y Mariana Grax.
Al cierre de la reunión, los participantes coincidieron en la necesidad de darle continuidad periódica a este tipo de encuentros y profundizar el diálogo político entre Argentina y Brasil, con una agenda centrada en la defensa de la democracia, la soberanía de los procesos electorales y el fortalecimiento de una integración regional basada en el respeto mutuo, la pluralidad democrática y la cooperación entre los pueblos.