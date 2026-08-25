Volver | La Tecla Nacionales 25 de agosto de 2026 ENCUENTRO

Nace Fuerza Suma, un think tank que se apoya en la Iglesia

El presidente honorario de CAME, que impulsa el nuevo espacio, se reunió con el arzobispo platense y advirtió por la crisis de las pymes.

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