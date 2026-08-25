Nace Fuerza Suma, un think tank que se apoya en la Iglesia

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El presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, se reunió con el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, para analizar la situación del país, y luego con empresarios locales, como parte de la movida para consolidar Fuerza Suma, un nuevo espacio de pensamiento político apoyado en la doctrina de la Iglesia.
Cornide y Carrara dialogaron sobre la coyuntura económica y social y también sobre la visita que el Papa León XIV hará a nuestro país en noviembre. El representante de la CAME advirtió por la crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la Argentina.
Durante el encuentro, ambos conversaron además sobre Magnifica Humanitas, la reciente encíclica difundida por el Sumo Pontífice, y sobre el papel de los laicos en la propagación de las ideas que expresa, centrada en la relación entre la humanidad y la inteligencia artificial.
Cornide le dio arranque a Fuerza Suma hace dos semanas. Lo propuso como un espacio de pensamiento “transversal” no orientado a la contienda política, pero sí a influir en el debate actual, con la Doctrina Social de la Iglesia como guía.
Hoy, mantuvo en un céntrico hotel platense un encuentro con empresarios y representantes de cámaras locales, para presentar el espacio recién lanzado.