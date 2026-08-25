Apps
Martes, 25 agosto 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
NUEVA PRESENCIA

¿Se viene el “homeschooling”? Pettovello estuvo en la reunión de la mesa política

La ministra de Capital Humano participó del cónclave encabezado por Karina, en el que se habló de los proyectos que el gobierno tiene en carpeta para el área educativa. Entre ellos podría figurar el de educación en el hogar.

¿Se viene el “homeschooling”? Pettovello estuvo en la reunión de la mesa política
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La mesa política del gobierno libertario volvió a reunirse hoy para seguir delineando la estrategia legislativa y esta vez, llamativamente, con una nueva presencia: la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La invitación tiene que ver con que en el cónclave, presidido por Karina Milei, se habló de las iniciativas relacionadas con la educación que la administración libertaria piensa enviar al Congreso. Entre ellas podría estar el que consagra el método de homeschooling, es decir, la educación en el hogar, a cargo de los padres, sin escuela ni maestros.

Esta iniciativa, etiquetada por el gobierno de Javier Milei como de “libertad educativa”, también contempla formas de educación a distancia, pero a la vez limita los paros docentes para garantizar la prestación del servicio educativo, considerado esencial.

La presencia de Pettovello en el encuentro se explica porque el área de educación, que antes era un ministerio separado, ahora cae bajo su órbita. Y el proyecto de homeschooling es impulsado desde su cartera.

Además, la ministra expuso sobre la situación en otras áreas que también caen bajo su amplia competencia, como el trabajo, la niñez y la seguridad social.

En la reunión también se habló de los anuncios que el ministro de Economía, Luis Caputo, hará mañana por la mañana.

Además de Karina (secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei) y de Pettovello, participaron de la reunión de la mesa política el ya mencionado “Toto” Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Interior y nexo con el Congreso, Ignacio Devitt, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

RUMBO AL 2027

El MDF culminará sus plenarios seccionales con un mega acto en Avellaneda

Desde el espacio kicillofista salieron con la convocatoria a un plenario federal en Villa Domínico para el 19 de septiembre. Ese mismo día, el Frente Renovador tendrá su encuentro nacional de juventudes

NOTICIAS MÁS VISTAS

Magdalena: 15 detenidos por la causa que investiga torturas y abusos en la Unidad 51

Intendentes radicales frente a la crisis: “Tenemos puesto el freno de mano”

Kreplak defendió los proyectos de salud, respondió sobre el IOMA y apuntó al PAMI

El massismo pone el foco en la morosidad y lanza un proyecto para salir de las deudas

Hipertensión impositiva, un síntoma molesto

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET