Volver | La Tecla Nacionales 25 de agosto de 2026 NUEVA PRESENCIA

¿Se viene el “homeschooling”? Pettovello estuvo en la reunión de la mesa política

La ministra de Capital Humano participó del cónclave encabezado por Karina, en el que se habló de los proyectos que el gobierno tiene en carpeta para el área educativa. Entre ellos podría figurar el de educación en el hogar.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.