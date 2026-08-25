¿Se viene el “homeschooling”? Pettovello estuvo en la reunión de la mesa política
La ministra de Capital Humano participó del cónclave encabezado por Karina, en el que se habló de los proyectos que el gobierno tiene en carpeta para el área educativa. Entre ellos podría figurar el de educación en el hogar.
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La mesa política del gobierno libertario volvió a reunirse hoy para seguir delineando la estrategia legislativa y esta vez, llamativamente, con una nueva presencia: la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La invitación tiene que ver con que en el cónclave, presidido por Karina Milei, se habló de las iniciativas relacionadas con la educación que la administración libertaria piensa enviar al Congreso. Entre ellas podría estar el que consagra el método de homeschooling, es decir, la educación en el hogar, a cargo de los padres, sin escuela ni maestros.
Esta iniciativa, etiquetada por el gobierno de Javier Milei como de “libertad educativa”, también contempla formas de educación a distancia, pero a la vez limita los paros docentes para garantizar la prestación del servicio educativo, considerado esencial.
La presencia de Pettovello en el encuentro se explica porque el área de educación, que antes era un ministerio separado, ahora cae bajo su órbita. Y el proyecto de homeschooling es impulsado desde su cartera.
Además, la ministra expuso sobre la situación en otras áreas que también caen bajo su amplia competencia, como el trabajo, la niñez y la seguridad social.
En la reunión también se habló de los anuncios que el ministro de Economía, Luis Caputo, hará mañana por la mañana.
Además de Karina (secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei) y de Pettovello, participaron de la reunión de la mesa política el ya mencionado “Toto” Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Interior y nexo con el Congreso, Ignacio Devitt, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández