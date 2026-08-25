La UCR bonaerense se reunió en La Plata y “trabaja para ser gobierno en la Provincia”
Hubo una importante cumbre boina blanca en el Comité Provincia con presencia de intendentes y la conducción partidaria encabezada por Emiliano Balbín. Trabajaron en una agenda común y para consolidar la unidad del espacio
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Durante varias horas, dirigentes del radicalismo bonaerense se vieron las caras luego de lo que fue el último encuentro de la convención, donde se definió que Emiliano Balbín sea el nuevo presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical.
Hubo un importante encuentro entre el presidente del Comité, Emiliano Balbín, y el Foro de Intendentes Radicales, donde trabajaron en una agenda conjunta donde se trató la crisis económica, los fenómenos climáticos previstos para los próximos días y el futuro político de un espacio que se prepara “para ser gobierno” en 2027.
Luego del encuentro entre la Mesa Ejecutiva y el Foro de Intendentes radicales, el presidente de la UCR Bonaerense anunció “la puesta en marcha de una agenda común articulada directamente con intendentes, concejales, y la militancia de base de cada pueblo”.
Balbín estuvo acompañado por sus pares de la Mesa Ejecutiva, Josefina Mendoza, Matías Civale y Adriana Ginnobili. Ellos convocaron a una reunión con los intendentes radicales, y durante la misma les explicaron la estrategia que se va a llevar adelante en esta nueva etapa del radicalismo.
En ese sentido, Balbín sostuvo que “buscaremos transformar el despliegue territorial del partido en un motor político coordinado, para ofrecer respuestas concretas a las demandas históricas de los vecinos de la Provincia”.
“Los radicales tenemos una ventaja que hasta ahora no hemos podido poner en valor, que es nuestra territorialidad. Que no es un slogan, sino una realidad cotidiana. Sobre todo los intendentes, en sus pueblos, pueden dar fe de que el radicalismo sigue vivo en sus militantes y en los miles de vecinos que todavía nos eligen para que le gestionemos sus ciudades”, señaló Balbín.
Por su parte, Balbín marcó que las principales prioridades de la agenda del radicalismo bonaerense se centran en la crisis del IOMA, la emergencia sanitaria, el deterioro de la infraestructura vial y el impacto de fenómenos climáticos, como es el Súper Niño que se avecina”.
Finalmente Balbín remarcó que “el objetivo central será consolidar la unidad del partido. Si logramos consolidar la unidad como herramienta, y establecemos una agenda común, este partido sin dudas está en condiciones, no solo de tener candidatos en los 135 distritos, sino también su propio candidato a Gobernador”.