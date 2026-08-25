Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2026 RUMBO AL 2027

La UCR bonaerense se reunió en La Plata y “trabaja para ser gobierno en la Provincia”

Hubo una importante cumbre boina blanca en el Comité Provincia con presencia de intendentes y la conducción partidaria encabezada por Emiliano Balbín. Trabajaron en una agenda común y para consolidar la unidad del espacio

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