Volver | La Tecla Nacionales 25 de agosto de 2026 DOLOR EN EL ESPECTÁCULO

Murió Dolly Parton a los 80 años: la historia de la reina del country

La cantante, compositora, actriz y empresaria falleció este martes en Nashville. Su familia confirmó la noticia luego de que en los últimos días la artista había hablado públicamente sobre sus problemas de salud.

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