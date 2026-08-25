Murió Dolly Parton a los 80 años: la historia de la reina del country
La cantante, compositora, actriz y empresaria falleció este martes en Nashville. Su familia confirmó la noticia luego de que en los últimos días la artista había hablado públicamente sobre sus problemas de salud.
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La música estadounidense está de luto. Dolly Parton murió este martes a los 80 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en las redes sociales de la artista. La legendaria cantante, compositora, actriz y empresaria dejó una trayectoria de casi seis décadas y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la cultura popular.
La noticia fue comunicada por su sobrino, Bryan Seaver, quien publicó un video en las cuentas oficiales de Parton. Según explicó, se trataba de un anuncio que la propia artista le había pedido preparar años atrás. La familia informó además que se realizará una ceremonia privada para sus allegados y, por el momento, no se dio a conocer la causa de su muerte.
La partida de Parton se produjo pocos días después de que la artista hablara sobre su estado de salud. En una entrevista reciente había reconocido que atravesaba distintos problemas médicos y que se encontraba recuperándose. Durante el último tiempo también había suspendido compromisos profesionales, entre ellos una residencia prevista en Las Vegas.
Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee, en el seno de una familia numerosa y de muy bajos recursos. Creció junto a sus hermanos en una pequeña vivienda de una habitación, una experiencia que luego quedaría reflejada en varias de sus canciones.
Desde muy joven comenzó a mostrar su talento musical y, con apenas 13 años, grabó su primer disco. Su carrera profesional tomó impulso durante la década de 1960, cuando comenzó a destacarse como compositora e intérprete dentro de la escena country.
Con el correr de los años, Parton consiguió trascender las fronteras del género y convertirse en una estrella internacional. Su repertorio incluyó clásicos como “Jolene”, “9 to 5”, “Coat of Many Colors” e “I Will Always Love You”, canción que años más tarde alcanzaría una enorme popularidad en la voz de Whitney Houston.
La artista llegó a vender más de 100 millones de discos en todo el mundo y obtuvo numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos múltiples premios Grammy. También ingresó al Country Music Hall of Fame y recibió importantes distinciones por su aporte a la música y la cultura estadounidense.
Una artista que también conquistó Hollywood
La carrera de Parton no quedó limitada a los escenarios. Durante las décadas de 1980 y 1990 también desarrolló una importante trayectoria como actriz, con participaciones en películas como 9 to 5 y Steel Magnolias.
Su imagen, marcada por su particular estilo, su enorme cabellera rubia y su sentido del humor, terminó convirtiéndose en parte de una identidad artística que la acompañó durante décadas. Al mismo tiempo, detrás del personaje público se consolidó como una empresaria con una importante participación en distintas iniciativas comerciales y culturales.
Uno de sus proyectos más conocidos fue Dollywood, el parque temático ubicado en Tennessee que se transformó en una de las principales atracciones turísticas de la región.
El legado solidario de Dolly Parton
Más allá de la música, Parton también construyó una extensa trayectoria vinculada con la filantropía. A través de su fundación Imagination Library, impulsó un programa de alfabetización que permitió distribuir más de 150 millones de libros a chicos de distintos países.
Su compromiso social también quedó reflejado durante la pandemia de coronavirus. En 2020 realizó una donación de un millón de dólares que contribuyó al financiamiento de investigaciones vinculadas con la vacuna contra el COVID-19.
En los últimos años, además, continuó trabajando en nuevos proyectos pese a haber reducido sus presentaciones en vivo. Entre ellos se encontraba un musical autobiográfico, “Dolly: A True Original Musical”, que tenía previsto llegar a Broadway durante 2026.
La muerte de Dolly Parton pone punto final a una de las carreras más singulares de la música estadounidense. Desde una infancia marcada por la pobreza hasta convertirse en una estrella mundial, la artista logró construir un legado que excedió ampliamente al country y que quedó asociado a canciones que atravesaron generaciones.
“Jolene”, “9 to 5” y “I Will Always Love You” seguirán sonando como parte de una obra que convirtió a Dolly Parton en una figura difícil de reemplazar.