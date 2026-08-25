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La educación se encarece en la Provincia: vuelven a aumentar las cuotas de los colegios

En septiembre, los padres deberán pagar un 2,5% más que en agosto, mes en que ya se había registrado un 5% de incremento. La cuota más alta superará el cuarto de millón.

La educación se encarece en la Provincia: vuelven a aumentar las cuotas de los colegios
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Mandar a los chicos es cada vez más caro para todos. Aun en el caso de las escuelas públicas, la inflación sigue disparando el costo de los artículos de librería, manuales, guardapolvos, transporte y demás. En el caso de los colegios privados también hay malas noticias para los padres y madres bonaerenses: la cuota volverá a aumentar.

Tras el mazazo que sufrieron este mes, cuando el monto a pagar por la educación de sus hijos se incrementó en un 5%, septiembre asestará un nuevo golpe, sumando un 2,5% más a la cuota.

Es por decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que autorizó un esquema de ajuste que totaliza un 7,5% entre ambos meses.

La cuota más alta corresponde a los colegios técnicos, artísticos y agrarios, que, si cuentan con una subvención estatal del 40%, pasarán a cobrar una cuota mensual superior al cuarto de millón de pesos. Más precisamente, el monto pasará a ser de $ 256.060.

Aun así, en la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA) no están conformes. Su titular, Martín Zurita, advirtió que la situación de muchos colegios es crítica por la baja en la matrícula y el incremento en la morosidad, fenómeno este último que no sólo afecta a las instituciones educativas sino que es ubicuo en el contexto actual.
 

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