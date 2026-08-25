Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2026 OTRA VEZ

La educación se encarece en la Provincia: vuelven a aumentar las cuotas de los colegios

En septiembre, los padres deberán pagar un 2,5% más que en agosto, mes en que ya se había registrado un 5% de incremento. La cuota más alta superará el cuarto de millón.

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