Fátima Florez rompió en llanto: “Me quisieron sacar hasta mi nombre”

Fátima Florez se emocionó hasta las lágrimas mientras conducía el programa de Moria Casán y habló abiertamente del conflicto con su exesposo Norberto Marcos. La artista expuso su malestar por las declaraciones del productor y por la disputa judicial que atraviesan.



Entre sollozos, recordó el esfuerzo de su carrera: “Yo he hecho tres funciones donde no comía, donde no tenía tiempo de comer. Y donde me levantaba temprano para hacer móvil”. Aclaró que no busca victimizarse y destacó que su trabajo es visible para todos.Lamentó el intento de quitarle la vivienda: “Me quieren sacar la casa donde vivo, mi casa donde vivo, por favor”. Reconoció la trayectoria compartida: “Yo trabajé desde los 17 años. Nadie me regaló nada, me costó un huevo. Trabajé toda mi vida y le soy agradecida a mi ex porque hemos hecho un camino juntos”.



Exigió poner fin a la batalla judicial: “Por el bien de todos, por favor, pongamos un paño de paz y seamos gente adulta”. También mostró enojo por los comentarios de Marcos sobre su relación con Javier Milei, a los que calificó de “golpe bajo horrible”.



Sobre la disputa por su identidad artística, reveló: “A mí me quisieron sacar hasta el nombre. Me quisieron sacar hasta mi nombre. Averígüenlo. En su momento estuve preocupada. Dije, ‘¿cómo voy a hacer?’. Yo tengo un nombre artístico. Y bueno, pondré mi cara y la gente sabrá quién soy”.