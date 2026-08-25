Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2026 A LAS FACTURAS

Comienza el poroteo de votos: la jugada del Gobierno para avanzar con Zonas Frías

Nación acordó ampliar el consumo eléctrico subsidiado en el Norte Grande y apuesta a que el entendimiento facilite la aprobación de una reforma resistida por varias provincias.

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