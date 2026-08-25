Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2026 NOTA DE GRAFICA

Mar del Plata: el municipio y la "salida" privada

Padrinazgos, concesiones y tercerizaciones forman parte de una receta que la gestión de Neme heredó de Montenegro y busca profundizar. La oposición cuestiona sus alcances.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.