Apps
Martes, 25 agosto 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
A PREPARARSE

Santa Rosa se adelanta: la previsión de lluvias del jueves marca el fin del invierno

El SMN prevé precipitaciones y tormentas el jueves 27, con temperaturas entre 14 y 18 °C, tras días de estabilidad

Santa Rosa se adelanta: la previsión de lluvias del jueves marca el fin del invierno
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La tradicional tormenta de Santa Rosa, asociada popularmente al 30 de agosto, podría adelantarse este año. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias volverán con fuerza el jueves 27 al Área Metropolitana de Buenos Aires, con advertencia por tormentas y precipitaciones durante todo el día.

Hasta el miércoles el tiempo se mantendrá estable y sin lluvias significativas: este martes la máxima será de 14 °C y el miércoles trepará a cerca de 19 °C. El jueves, en cambio, se esperan temperaturas de entre 14 °C y 18 °C, cielo nublado y acumulados moderados.

Aunque la fecha exacta del fenómeno no es fija y depende del choque entre aire frío y masas húmedas del norte, el regreso de las precipitaciones coincide con la ventana histórica de la tormenta de Santa Rosa, que suele ocurrir entre fines de agosto y principios de septiembre.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

A LAS FACTURAS

Comienza el poroteo de votos: la jugada del Gobierno para avanzar con Zonas Frías

Nación acordó ampliar el consumo eléctrico subsidiado en el Norte Grande y apuesta a que el entendimiento facilite la aprobación de una reforma resistida por varias provincias.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof prepara un plan por el “Superniño” y Bianco anticipó compras millonarias

La caja municipal, en problemas: 82 distritos tuvieron su peor semestre desde 2021

UCR: un partido en reconstrucción 

Re-re de intendentes: “La idea es no matarnos entre nosotros por discusiones secundarias”

Tres celebridades que terminaron en un hospital psiquiátrico

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET