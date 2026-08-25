Santa Rosa se adelanta: la previsión de lluvias del jueves marca el fin del invierno

La tradicional tormenta de Santa Rosa, asociada popularmente al 30 de agosto, podría adelantarse este año. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias volverán con fuerza el jueves 27 al Área Metropolitana de Buenos Aires, con advertencia por tormentas y precipitaciones durante todo el día.



Hasta el miércoles el tiempo se mantendrá estable y sin lluvias significativas: este martes la máxima será de 14 °C y el miércoles trepará a cerca de 19 °C. El jueves, en cambio, se esperan temperaturas de entre 14 °C y 18 °C, cielo nublado y acumulados moderados.



Aunque la fecha exacta del fenómeno no es fija y depende del choque entre aire frío y masas húmedas del norte, el regreso de las precipitaciones coincide con la ventana histórica de la tormenta de Santa Rosa, que suele ocurrir entre fines de agosto y principios de septiembre.