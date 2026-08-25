El peronismo patagónico, en reconstrucción

En Río Negro, Chubut y Santa Cruz el Partido Justicialista intenta reunificarse luego de años de diferencias internas muy fuertes. En Neuquén, la complicidad de un sector con Figueroa, complica las cosas
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El peronismo patagónico se encuentra en un proceso de reconfiguración interna con la mirada puesta en las elecciones de 2027. En Río Negro, Chubut y Santa Cruz, distintos sectores impulsan mecanismos de diálogo, acuerdos y hasta internas para recomponer la unidad y evitar la fragmentación que los debilitó en ciclos anteriores. En menor medida, el justicialismo neuquino presenta un escenario distinto: una conducción más cercana al gobernador Figueroa genera disputas con sectores tradicionales del partido.
El analista político y director de Par Consultores, Lassa Paniceres, realizó en diálogo con La Tecla Patagonia, una lectura que ayuda a enmarcar el fenómeno. “Lo primero que hay que decir es que el peronismo no es un partido nacional, son 24 partidos de distrito con distintas características de un distrito a otro. Entonces, las características del peronismo rionegrino tienen puntos en común y diferencias con el neuquino, lo mismo entre el santacruceño y así sucesivamente. Por eso cada armado tiene que ser visto aislado del resto”.
El caso más avanzado es el rionegrino. Tras años de divisiones, el PJ provincial cerró filas detrás de la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, quien formalizó su candidatura a la gobernación en un multitudinario acto el 8 de agosto en el Club Italia Unida. La convocatoria reunió a senadores, diputados, legisladores, intendentes y organizaciones sociales bajo el lema de la unidad.
Paniceres describe con precisión este proceso: “En el caso rionegrino hay un armado de arriba hacia abajo, es decir, hay un líder que surge producto del respaldo de la opinión pública y que ese liderazgo lo aprovecha y lo ordena, cosa que no había hace cuatro años atrás con un peronismo dividido entre muchas opciones y el sello principal, la famosa lista 2, no presentando un candidato propio a gobernador. Ahora sí hay un ordenador, que es María Emilia Soria, y que el resto de las piezas se van encolumnando atrás, producto de que la alternativa que surge es ella y cualquier fuerza que vaya por afuera a priori no sería una fuerza, por lo menos ahora, competitiva”.
En Chubut, el justicialismo también buscó desactivar una posible interna. Los dirigentes Juan Pablo Luque y Dante Bowen mantuvieron una extensa reunión en Comodoro Rivadavia y sellaron un entendimiento para trabajar en un proyecto común y recorrer la provincia en busca de la unidad. “Vamos a trabajar juntos y elaborar un proyecto que nos contenga a todos”, resumió Luque. La prioridad, según las voces del espacio, es construir primero el proyecto colectivo y recién después definir nombres. El objetivo es recomponer los lazos con sectores que en 2025 jugaron por fuera de la estructura partidaria y presentar una alternativa competitiva frente al oficialismo de Ignacio Torres.
Santa Cruz selló la unidad. Aunque inicialmente se habían presentado tres espacios para disputar la conducción provincial, Pablo González y Javier Belloni bajaron sus candidaturas. El Partido Justicialista llegó a las internas del 16 de agosto con una lista de unidad encabezada por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien quedará al frente del partido. Solo en algunos municipios habrá competencia local. El reordenamiento busca consolidar una estructura opositora más sólida frente al gobernador Claudio Vidal de cara a 2027.
El escenario neuquino es el más complejo y el que menos se asemeja a un proceso clásico de reunificación. Sectores del justicialismo se han acercado al gobernador Rolando Figueroa y a su esquema de “La Neuquinidad”, lo que genera fuertes tensiones con el kirchnerismo tradicional, referenciado en figuras como el senador Oscar Parrilli y el diputado Darío Martínez. Congresos partidarios recientes expusieron fracturas, retiros y la aparición de corrientes críticas que reclaman mayor democratización interna. A diferencia de las otras provincias, aquí la conducción más allegada al oficialismo provincial profundiza las disputas en lugar de cerrarlas.
“El escenario nacional es intermedio entre lo que pasaba en Río Negro entre el año 22 y lo que pasa ahora, donde no hay un ordenador. Hay muchos dirigentes con poder de veto, pero nadie capaz de imponerse”, dijo Paniceres. Mientras a nivel nacional el peronismo todavía busca un eje de orden, en gran parte de la Patagonia los partidos de distrito avanzan, con distintos ritmos y métodos, en procesos de reunificación. El objetivo es claro: llegar a 2027 con estructuras más sólidas y menos fragmentadas para disputar el poder local.
Neuquén: un peronismo hiperfragmentado donde Figueroa saca tajada
“El PJ tiene que llegar unido a 2027, pero unidad no significa aislamiento. El peronismo tiene que recuperar musculatura propia, intendentes, concejales, legisladores, dirigentes territoriales y militancia. Tiene que volver a ser una alternativa de poder. Pero una vez fortalecido, tiene que tener la madurez de conversar con todos los sectores que quieran construir una Neuquén mejor”, sostuvo ante la consulta de La Tecla Patagonia, el presidente del espacio e intendente de Vista Alegre, José Asaad. Este sector del peronismo viene mostrando señales de comunión con la gestión de Rolando Figueroa lo que no termina de convencer a los sectores más duros como el parrillismo o el identificado con Darío Martínez.
Sobre la posibilidad de una alianza con otros espacios en 2027, Asaad dijo: “Puede haber una alianza en 2027. Una alianza de construcción provincial una alianza de justicia social, pero sobre todo de la defensa de los intereses de los neuquinos, uno no puede verse el ombligo como lo hicieron siempre los compañeros que tuvieron la responsabilidad de conducir la mejor época del peronismo. Nosotros creemos y estamos convencidos que defender los trabajadores y nuestra gente es defender Neuquén”.
Por último el Intendente expresó: “El PJ no tiene que perder su identidad para construir una mayoría. Primero tenemos que ordenar y unir nuestro partido, después tenemos que sentarnos a conversar con todos. Con Comunidad, con otros espacios provinciales y con quien quiera construir una propuesta para Neuquén. Pero el peronismo tiene que tener voz propia, identidad propia y capacidad de decidir”.
El Congreso está comandado por el parrillismo bajo la figura de Luis “Pichi” Sagaseta con una posición mucho más dura respecto al diálogo con el oficialismo del gobernador, Rolando Figueroa.
El PJ neuquino es hoy el único patagónico que no ha logrado encarar la reunificación y esto se evidencia aún más en la Legislatura donde tiene tres representantes aunque con fuertes diferencias internas. Por un lado actúan en tándem Darío Martínez y Darío “Pampa” Peralta y por otros, Lorena Parrilli.
Río Negro: un peronismo ordenado y en línea para volver a ser competitivos
El peronismo de Río Negro cerró filas detrás de la candidatura de María Emilia Soria a la gobernación. Distintos espacios internos, que durante años mantuvieron diferencias de peso y de estilo, confluyeron en el respaldo a la intendenta de General Roca como la figura capaz de ordenar al justicialismo de cara a 2027. La unidad se terminó de cristalizar en el acto del 8 de agosto en Roca, donde Soria formalizó su postulación ante un auditorio que reunió a senadores, diputados, legisladores provinciales, intendentes y referentes territoriales. El mensaje fue claro: el PJ quiere llegar competitivo a la próxima elección provincial y no repetir el esquema de fragmentación que lo mantuvo lejos del poder desde la muerte de Carlos Soria.
Desde el espacio de Martín Doñate, uno de los que más se había mantenido en tensión con otras vertientes, el respaldo fue explícito. “María Emilia es la que puede unir lo que estaba disperso. Tiene territorialidad, gestión y el apellido que todavía moviliza. No hay otro nombre que reúna tanto consenso”, señaló a La Tecla Patagonia un dirigente histórico de ese sector.
En la misma línea, otro referente del interior del partido agregó: “Llegó el momento de dejar de pelearse por espacios chicos. Si no vamos juntos detrás de ella, el oficialismo y los libertarios nos van a pasar por encima”. También se sumaron voces de sectores más cercanos a La Cámpora y a organizaciones sociales. “La unidad no es un slogan. Es la única herramienta que nos dio resultado en las legislativas. Ahora hay que sostenerla hasta el final”, planteó un legislador del bloque Vamos con Todos.
Soria, por su parte, insiste en que la candidatura no es solo del peronismo. Ya adelantó que buscará un compañero de fórmula de Bariloche y no descarta un nombre extrapartidario. El objetivo es ampliar el frente lo suficiente como para pelearle la provincia a Juntos Somos Río Negro y a La Libertad Avanza. En un mapa provincial donde el justicialismo hace años que no gana la gobernación, la convergencia de los sectores internos alrededor de Soria aparece, por ahora, como el dato político más sólido del peronismo rionegrino.
Chubut: Militar la unidad para volver a convencer a las bases
El peronismo chubutense da señales de reordenamiento de cara a 2027. Tras tensiones internas y la posibilidad de una nueva disputa por el liderazgo, el diputado nacional Juan Pablo Luque y el intendente de Dolavon, Dante Bowen, sellaron un acuerdo político para trabajar juntos y evitar una interna que debilite al espacio.
En una reunión de varias horas en Comodoro Rivadavia, ambos dirigentes coincidieron en priorizar la construcción de un proyecto colectivo antes que las candidaturas. “Vamos a trabajar juntos y elaborar un proyecto que nos contenga a todos”, resumió Luque. Bowen, por su parte, llamó a “construir una alternativa para ganar Chubut y ponerle un freno a Torres”, destacando la necesidad de fortalecer la territorialidad y unificar al justicialismo.
Desde ambos sectores reconocieron en diálogo con La Tecla Patagonia que este “entendimiento” era prácticamente obligatorio si quieren ser una opción competitiva en los comicios que vienen.
La bandera blanca contempla recorridas conjuntas por la provincia con sus equipos, con el¿ objetivo de sumar voluntades y consolidar una propuesta común. Ya se registraron encuentros y actos compartidos, especialmente en la cordillera, donde recibieron el respaldo de dirigentes locales. Ambos insisten en que la unidad es condición indispensable para competir con chances frente al oficialismo de Ignacio Torres.
Aunque el acuerdo es un primer paso entre sus sectores y no cierra todavía la totalidad del PJ, marca un giro respecto de las divisiones recientes. A este espacio podrían sumarse otros dirigentes descontentos con el accionar de Torres provenientes sobre todo de la UCR.
El peronismo busca dejar atrás las grietas y ordenar el espacio con mirada puesta en las elecciones provinciales de 2027. Los nombres de las candidaturas todavía no se pusieron sobre la mesa y serán la prueba de fuego para esta nueva generación de dirigentes que deberá ponerse de acuerdo en las pretensiones. El acercamiento podría volver a sentar sobre mesa a otros sectores como la pata gremial que todavía no han tomado definición y que venían teniendo buena sintonía con el gobernador, Ignacio Torres, como los petroleros y los empleados de comercio.
Santa Cruz: una interna sorteada con diálogo y el desafío una necesitada convivencia
El peronismo santacruceño logró llegar a las elecciones el pasado 16 de agosto con varias listas. Los tres sectores principales lograron sellar la unidad. Se trata de los espacios que responden a el intendente de Rio Gallegos, Pablo Grasso, al exvicegobernador y presidente de YPF, Pablo González y al intendente de El Calafate, Héctor Belloni.
“Lo que se tiene que empezar a dirimir es la importancia de poder juntarnos todos los que pensamos igual, de izquierda a derecha, pero dentro del peronismo, para poder buscar qué puntos nos unen para recuperar lo perdido”, dijo ante la consulta de La Tecla Patagonia el intendente de Río Gallegos y presidente del partido Pablo Grasso.
En este sentido indicó que “ver la normalidad de esto, que no es normal que los jubilados no lleguen a fin de mes, que los vecinos estén todos endeudados- Entonces, es importante que el peronismo y la clase trabajadora, la nacional y popular, vuelva a tener esta unidad nacional que tanto necesitamos todos”.
Consultado sobre si el escenario nacional podría replicar la unidad lograda en la provincia Grasso indicó: “El escenario nacional que viene va a ser muy distinto a los anteriores. Va a ser una militancia, un trabajo desarrollista muy importante, una tarea muy pero muy fundamental en el crecimiento de los sectores políticos, donde hay que dejar un montón de discusiones estériles para otro momento y discutir, bueno, qué queremos hacer con los jóvenes en materia de empleo, de crecimiento, qué política vamos a tener para el adulto mayor, qué política vamos a tener con la recuperación del consumo, con el comercio, que se calentó lo a pedazos”.
“Apuntamos a que tanto la provincia de Santa Cruz como todo el peronismo en diferentes sectores de Argentina pueda tener una causa común para salvar al país. No es normal lo que pasa con los jubilados, no es normal lo que está pasando con los pibes, no es normal lo que está pasando con las familias súper endeudadas, no es normal que no se discuta soberanía y no se defiende absolutamente nada. No es normal tener un presidente desquiciado con problema emocionales muy fuertes que nos lleva al borde de una catástrofe económica”.