Volver | La Tecla Nacionales 25 de agosto de 2026 LA TECLA PATAGONIA

El peronismo patagónico, en reconstrucción

En Río Negro, Chubut y Santa Cruz el Partido Justicialista intenta reunificarse luego de años de diferencias internas muy fuertes. En Neuquén, la complicidad de un sector con Figueroa, complica las cosas

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