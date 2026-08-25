Aeroparque cierra por 55 horas y afecta cerca de 900 vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas por trabajos de mantenimiento en su pista principal, una medida que impactará en cerca de 900 vuelos nacionales y regionales. La suspensión de operaciones comenzará este martes 25 de agosto a las 9 y se extenderá hasta el jueves 27 a las 16, período en el que no habrá despegues ni aterrizajes en la terminal porteña.



Durante el cierre, las aerolíneas reorganizarán sus servicios para reducir el impacto sobre los pasajeros. Del total de vuelos afectados, unos 540 operarán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras que otros 360 fueron reprogramados con modificaciones de horarios.



La mudanza temporal de operaciones provocará un fuerte incremento de actividad en Ezeiza, que pasará de un promedio de 530 movimientos entre despegues y aterrizajes a unos 940 durante esos días. Por ese motivo, se recomienda a quienes tengan previsto viajar verificar con anticipación el aeropuerto de partida, el horario actualizado de su vuelo y presentarse con más tiempo del habitual para realizar el check-in y los controles de seguridad.



Las obras forman parte de un plan de mantenimiento preventivo destinado a mejorar las condiciones operativas de la pista principal y acompañar el crecimiento del tránsito aéreo registrado en los últimos años. La fecha fue elegida por coincidir con un período de menor demanda, con el objetivo de minimizar las complicaciones para los pasajeros y las compañías aéreas.