Apps
Martes, 25 agosto 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
ATENCION

Aeroparque cierra por 55 horas y afecta cerca de 900 vuelos

La terminal aérea porteña suspenderá todas sus operaciones durante más de dos días por obras de mantenimiento en la pista principal. La mayoría de los vuelos será trasladada a Ezeiza

Aeroparque cierra por 55 horas y afecta cerca de 900 vuelos
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas por trabajos de mantenimiento en su pista principal, una medida que impactará en cerca de 900 vuelos nacionales y regionales. La suspensión de operaciones comenzará este martes 25 de agosto a las 9 y se extenderá hasta el jueves 27 a las 16, período en el que no habrá despegues ni aterrizajes en la terminal porteña.

Durante el cierre, las aerolíneas reorganizarán sus servicios para reducir el impacto sobre los pasajeros. Del total de vuelos afectados, unos 540 operarán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras que otros 360 fueron reprogramados con modificaciones de horarios.

La mudanza temporal de operaciones provocará un fuerte incremento de actividad en Ezeiza, que pasará de un promedio de 530 movimientos entre despegues y aterrizajes a unos 940 durante esos días. Por ese motivo, se recomienda a quienes tengan previsto viajar verificar con anticipación el aeropuerto de partida, el horario actualizado de su vuelo y presentarse con más tiempo del habitual para realizar el check-in y los controles de seguridad.

Las obras forman parte de un plan de mantenimiento preventivo destinado a mejorar las condiciones operativas de la pista principal y acompañar el crecimiento del tránsito aéreo registrado en los últimos años. La fecha fue elegida por coincidir con un período de menor demanda, con el objetivo de minimizar las complicaciones para los pasajeros y las compañías aéreas.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

A LAS FACTURAS

Comienza el poroteo de votos: la jugada del Gobierno para avanzar con Zonas Frías

Nación acordó ampliar el consumo eléctrico subsidiado en el Norte Grande y apuesta a que el entendimiento facilite la aprobación de una reforma resistida por varias provincias.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof prepara un plan por el “Superniño” y Bianco anticipó compras millonarias

La caja municipal, en problemas: 82 distritos tuvieron su peor semestre desde 2021

UCR: un partido en reconstrucción 

Re-re de intendentes: “La idea es no matarnos entre nosotros por discusiones secundarias”

Tres celebridades que terminaron en un hospital psiquiátrico

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET