“Pescadores & Guitarras” es finalista en los Jackson Wild Awards

El documental argentino Pescadores & Guitarras fue seleccionado como finalista en los prestigiosos Jackson Wild / Hollywood Climate Summit Awards 2026, considerados el equivalente a los Premios Óscar del cine de naturaleza.



La obra, realizada por Jumara Films con el apoyo de Studio BlueGreen y Mar Azul Uruguayo, competirá en Los Ángeles en la categoría Branded Content, destinada a producciones realizadas en alianza con organizaciones no gubernamentales que integran de manera auténtica mensajes de conservación y sustentabilidad.



Los Jackson Wild Media Awards unieron fuerzas este año con la Hollywood Climate Summit para ampliar su alcance y premiar narrativas ambientales innovadoras dentro de la industria del entretenimiento. Los ganadores se conocerán en una gala conjunta que se realizará en Los Ángeles los días 9 y 10 de noviembre de 2026.



Escrito y dirigido por Mariano Fernández y producido por Juan María Raggio, el cortometraje de 28 minutos aborda con un tono fresco y cercano un drama ambiental poco conocido: la situación crítica de la Guitarra Grande (Melgacho o Pez Violín), un pez costero en peligro crítico de extinción debido a la sobrepesca.



En la cinta, los biólogos marinos Andrés Jaureguizar y Sebastián Gómez se internan en el mundo de la pesca recreativa y artesanal de la provincia de Buenos Aires para construir, junto a los pescadores locales, una red de ciencia ciudadana. Allí se miden, fotografían y marcan ejemplares, demostrando que el conocimiento tradicional y la investigación científica pueden trabajar juntos por la conservación marina.



Más allá del reconocimiento internacional, el proyecto ya generó un impacto concreto: varios torneos regionales eliminaron al pez guitarra como pieza válida de extracción. Entre ellos se destaca las 24 Horas de la Corvina Negra, el concurso de pesca desde playa más importante y multitudinario de Sudamérica.