Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2026 GRAFICA

Kicillof, entre sus fortalezas y el desafío de construir un liderazgo nacional

Un análisis de Carlos Fara sobre el gobernador bonaerense destaca su formación, experiencia y perfil propio, pero advierte sobre su falta de carisma, las dificultades de gestión y los límites para diferenciarse de Cristina Kirchner.

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