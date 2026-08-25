Kicillof, entre sus fortalezas y el desafío de construir un liderazgo nacional
Un análisis de Carlos Fara sobre el gobernador bonaerense destaca su formación, experiencia y perfil propio, pero advierte sobre su falta de carisma, las dificultades de gestión y los límites para diferenciarse de Cristina Kirchner.
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El consultor político Carlos Fara habló sobre los puntos a favor de Axel Kicillof y expresó que “las fortalezas son que está en la provincia de Buenos Aires, en cuanto a proyección nacional y nivel de conocimiento implica que tiene músculo y experiencia para gobernar algo grande. Creo que su honestidad es una fortaleza, es consecuente con sus ideas y tiene formación intelectual, trayectoria. No es un peronista tradicional, no es de un territorio, no es de aparato, es un personaje de otra madera”.
En cuanto a las debilidades, describió que “no es carismático, no luce habilidades de líder, le falta capacidad de sorpresa. No luce como un gran conductor, no luce muy creativo, imaginativo en sus salidas políticas y no tiene una gestión que fuera de la provincia de Buenos Aires se vea como positiva, como para tenerlo en cuenta como un modelo, como una alternativa”.
Asimismo, Carlos Fara consideró que el manatario “no se proyecta en el interior, está lejos de ser una figura que pueda en el núcleo duro reemplazar el imaginario de Cristina. Dijo que quería tener una nueva canción, pero por ahora no la compuso, por lo que es una alternativa deslucida”.
Sobre la interna con La Cámpora, el analista sostuvo que “no le suma porque lo encierra. No puede decir nada para no contradecir y tampoco puede salir a dar una pelea para diferenciarse. Entonces, está entre la espada y la pared. Su personalidad, su estilo, su historia, no le permite tener juego de cintura. Además, por estas limitaciones de liderazgo, de conducción que tiene, no sabe cómo salir de esa encerrona. Lo condiciona, lo retrasa y desluce la posibilidad de ejercer un liderazgo”.
“La discusión es con Cristina y ella sigue siendo la figura política más importante para su propio electorado. Entonces, si él se separa de eso, puede quedar como inconsecuente, como desleal. Me parece que a medida que va pasando el tiempo, la diferenciación es más complicada”, sentenció.
Luego, Farar detalló que “presentarse con una cara distinta frente al resto de la sociedad está muy complicado. No lo hizo en su momento y a medida que pasa el tiempo cualquier diferenciación empieza a quitarle credibilidad. Como le pasó a Duhalde, que estaba encolumnado con Menem”.