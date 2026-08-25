Volver | La Tecla Nacionales 25 de agosto de 2026 CASA ROSADA

Ante una semana clave en el Congreso, Milei encabeza una cumbre con su tropa legislativa

En la antesala de una semana determinante para la agenda legislativa del Gobierno, el presidente Javier Milei encabezará este martes por la tarde una cumbre en la Casa Rosada junto a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA).

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