Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2026 ENTREVISTA

“Queremos hacer un radicalismo lo más fuerte posible”

Luego de la reunión con el nuevo presidente de la UCR, el titular del Foro de Intendentes Radicales dijo a La Tecla que buscarán aceitar el diálogo y hacer lugar a las disidencias para que “se tenga en cuenta a todos”. También decidieron pronunciarse sobre el tema de las “re re”.

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