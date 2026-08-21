“Queremos hacer un radicalismo lo más fuerte posible”
Luego de la reunión con el nuevo presidente de la UCR, el titular del Foro de Intendentes Radicales dijo a La Tecla que buscarán aceitar el diálogo y hacer lugar a las disidencias para que “se tenga en cuenta a todos”. También decidieron pronunciarse sobre el tema de las “re re”.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El presidente del Foro de Intendentes Radicales, Maximiliano Suescun, dijo hoy que esa entidad buscará “hacer un radicalismo lo más fuerte posible” y que para eso hará falta hacer lugar a las disidencias.
En diálogo con La Tecla, Suescun dijo que el Foro trabajará con las nuevas autoridades del partido para tener un diálogo “más aceitado”. Lo dijo luego de una reunión que los intendentes tuvieron con el recientemente elegido presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, Emiliano Balbín, uno de los hitos de una jornada en la que también analizaron la coyuntura económica de los municipios y las medidas para hacer frente al fenómeno meteorológico conocido como “Súper Niño”.
Suescun, que se quedó conversando con Balbín luego de que finalizó el evento, hizo hincapié en la necesidad de que “se tenga en cuenta a todos”, tanto a nivel del partido como dentro del propio Foro. Lo dijo en referencia a las tensiones internas que derivaron en que, en la última Convención Provincial radical, un sector, que se dio el nombre de “Construir”, decidiera abrirse por diferencias con la conducción.
“Conversamos sobre las posiciones del partido y también sobre cómo se gestiona el Foro. En general siempre tomamos las decisiones por mayoría, pero es muy rico escuchar a quienes no están representados en esa mayoría”, dijo el alcalde de Rauch.
“Se sabe que hay distintos posicionamientos internos, pero quienes tenemos responsabilidad de conducir, desde el presidente del partido hasta el del Foro y el de la Juventud Radical, todos tenemos que tratar de hacer un radicalismo lo más fuerte posible”, dijo Suescun. “Hemos coincidido en eso, y en el planteo de que se tenga en cuenta a todos y de que todo el mundo se sienta representado”.
Uno de los temas en que hay disidencias internas en el Foro es el de la movida para rehabilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes. En ese sentido, la idea también es emitir un pronunciamiento, que recogerá la opinión de la mayoría.
“Hoy no abordamos el tema, porque había muchas cuestiones en la agenda, pero sí se habló de que hay que tomar una posición al respecto. Podría ser que haya varias posturas o una sola, pero se va a trabajar para eso, porque para eso somos un partido, somos orgánicos”, dijo Suescun.