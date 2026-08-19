La "pata" marplatense de una trama que investiga un millonario circuito de lavado
Mauro Perrotta, señalado como responsable de la cadena Red Line Gym, quedó detenido en la causa que investiga movimientos por unos $27.000 millones. El empresario habría tenido a su cargo la apertura y administración de las cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizadas por la presunta organización, vinculándolas a dispositivos bajo su control
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Una investigación judicial que comenzó con la presunta utilización irregular de datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad terminó extendiendo sus ramificaciones hasta Mar del Plata. En el expediente, que tramita bajo la órbita de la fiscal platense Betina Lacki, aparecen cuentas bancarias, billeteras virtuales, casinos online y una presunta maniobra de dispersión de fondos que habría movilizado alrededor de $27.000 millones.
Entre los detenidos se encuentra Mauro Perrotta, un empresario de la ciudad que estaría al frente de la cadena de gimnasios Red Line Gym.
Perrotta es señalado por los investigadores como una de las personas que habría intervenido en la apertura y administración de cuentas utilizadas por la organización. Su detención puso el foco de la causa en la ciudad, donde se realizaron allanamientos en gimnasios vinculados al empresario y fueron secuestrados dispositivos electrónicos que ahora forman parte de la pesquisa.
El expediente tiene, sin embargo, un punto de partida diferente. La hipótesis fiscal sostiene que una funcionaria vinculada al Patronato de Liberados, Albertina Mangini, habría captado personas en situación de vulnerabilidad económica para utilizar sus identidades como “mulas financieras”.
El mecanismo investigado habría sido sencillo y, a la vez, clave para poner en marcha la estructura: a las personas captadas se les ofrecían unos $80.000 a cambio de entregar sus datos, presentar su documentación, tomarse fotografías y someterse a un escaneo biométrico del iris.
Con esa información, siempre según la hipótesis de la fiscalía, se habrían abierto cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de esas personas, aunque posteriormente quedarían bajo el manejo de terceros. Entre las plataformas mencionadas en la investigación aparecen Mercado Pago, Ualá y PayPal.
El objetivo habría sido convertir esas identidades en una suerte de infraestructura financiera paralela. Una vez creadas las cuentas, otros integrantes de la presunta organización habrían tomado el control de los dispositivos y utilizado las billeteras para recibir, transferir y fragmentar fondos.
Es allí donde la investigación ubica a Perrotta. De acuerdo con la acusación, el empresario marplatense habría tenido participación en la apertura y administración de las cuentas, vinculándolas a dispositivos que estaban bajo control de integrantes de la organización.
La pesquisa sostiene que parte del dinero que ingresaba a esas cuentas estaría relacionado con apuestas y casinos online clandestinos. Desde allí comenzaba un segundo recorrido: los fondos eran enviados hacia otras cuentas y posteriormente fragmentados mediante distintas operaciones para dificultar el seguimiento de su origen.
Ese mecanismo es conocido como smurfing, una modalidad utilizada para dividir grandes sumas en movimientos más pequeños y multiplicar las operaciones financieras. Para los investigadores, esa dispersión habría sido una de las herramientas utilizadas para intentar ocultar el recorrido del dinero.
La dimensión de la operatoria aparece en los movimientos detectados durante la investigación. Uno de los casos bajo análisis registró créditos por más de $13.574 millones y débitos prácticamente por la misma suma en una plataforma de pagos. El flujo bruto habría superado los $27.149 millones, con una diferencia final de apenas unos pesos.
El expediente también detectó patrones particulares en algunas transferencias. Entre ellos, operaciones cuyos montos terminaban en “.12”, una característica que, según los investigadores, podría haber funcionado como una marca para identificar determinados movimientos. Incluso se habría observado que algunas cuentas no eran vaciadas por completo y conservaban alrededor de $1.000.
La investigación no se limita a la etapa de captación de personas ni a la administración de las billeteras. En el expediente aparece también un presunto “subcircuito de dispersión y reciclaje”, destinado a recibir los fondos provenientes de las cuentas utilizadas como recaudadoras y derivarlos mediante diferentes herramientas financieras.
En ese tramo aparece el financista Ignacio Leonel Marchioni, también detenido e imputado. Según la pesquisa, parte de las operaciones bajo análisis habría involucrado activos virtuales, mesas de mercado OTC y otras plataformas financieras.
La causa alcanzó distintas ciudades y tuvo procedimientos en La Plata, Quilmes, Mar del Plata y Córdoba. En la ciudad, el dato que le da una dimensión local al expediente es justamente la detención de Perrotta y los allanamientos sobre establecimientos vinculados a su actividad.
El empresario marplatense, al igual que Mangini, optó por no declarar ante la fiscal Lacki. Marchioni, en cambio, sí brindó su versión ante la Justicia y sostuvo que su actividad estaba vinculada con operaciones de corretaje e inversiones.
Además de Mangini, Perrotta y Marchioni, la fiscalía imputó a Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano. La acusación contempla distintos delitos vinculados con una presunta asociación ilícita, estafa o defraudación y lavado de activos.
La investigación todavía deberá determinar el rol concreto que tuvo cada uno de los imputados y, especialmente, reconstruir el recorrido de los miles de millones de pesos que aparecen en el expediente. Mientras tanto, la causa ya dejó una derivación concreta en Mar del Plata: un empresario de la ciudad detenido y una serie de allanamientos que abrieron una nueva puerta dentro de una pesquisa que comenzó con identidades vulnerables y terminó siguiendo el rastro de una enorme circulación de dinero.