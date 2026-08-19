Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

La "pata" marplatense de una trama que investiga un millonario circuito de lavado

Mauro Perrotta, señalado como responsable de la cadena Red Line Gym, quedó detenido en la causa que investiga movimientos por unos $27.000 millones. El empresario habría tenido a su cargo la apertura y administración de las cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizadas por la presunta organización, vinculándolas a dispositivos bajo su control

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