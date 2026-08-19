Una vacuna personalizada contra el melanoma logra resultados positivos

Una vacuna personalizada contra el melanoma, desarrollada por Moderna en colaboración con Merck, alcanzó un hito clave al mostrar resultados positivos en un ensayo clínico de Fase 3.



El estudio, denominado INTerpath-001, incluyó a 1.137 pacientes con melanoma cutáneo en etapas IIB a IV a quienes se les había extirpado el tumor mediante cirugía.



Los pacientes que recibieron la vacuna llamada intismeran autogene junto con la inmunoterapia Keytruda (pembrolizumab) presentaron una reducción estadísticamente significativa del riesgo de que el cáncer volviera a aparecer o se propagara a distancia, en comparación con quienes solo recibieron Keytruda.



Estos fueron los objetivos principal y secundario clave del ensayo.La terapia se basa en el análisis de una muestra del tumor de cada paciente para identificar sus mutaciones específicas.



A partir de esa información se elabora un ARN mensajero sintético que contiene hasta 34 neoantígenos, con el fin de entrenar al sistema inmunológico para reconocer y atacar las células cancerosas.



El anuncio provocó un fuerte impacto en los mercados: las acciones de Moderna llegaron a subir hasta un 86% en las operaciones previas a la apertura, mientras que las de Merck avanzaron un 8,7%.



También registraron ganancias BioNTech (7,5%) y Novavax (4%).Se trata del primer ensayo de Fase 3 con resultado positivo para una terapia individualizada basada en neoantígenos y para un tratamiento oncológico con ARN mensajero. No se detectaron nuevas señales de seguridad.



Estos hallazgos se suman a los de un estudio previo de Fase 2b, que a cinco años de seguimiento mostró una reducción del 49% en el riesgo de recurrencia o muerte.



El ensayo continuará para evaluar la supervivencia general. Moderna y Merck planean presentar los datos completos en una próxima conferencia médica internacional y analizar con las autoridades reguladoras los pasos hacia una eventual aprobación.



La misma estrategia se investiga actualmente en otros tumores, como cáncer de pulmón no microcítico, vejiga y carcinoma de células renales, en un total de nueve ensayos de Fase 2 y 3.