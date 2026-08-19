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Revelan los motivos que habrían terminado con el romance entre Fito Páez y Sofía Gala

Tras siete meses de relación, el músico y la actriz se habrían distanciado por incompatibilidad de horarios y un supuesto malestar de ella por las amistades femeninas del cantante. Ninguno de los dos lo confirmó oficialmente

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Según versiones periodísticas que circularon en las últimas horas, Fito Páez y Sofía Gala Castiglione habrían puesto fin a su relación de siete meses.

Hasta el momento, ni el cantante ni la actriz se pronunciaron públicamente sobre el tema. Entre los motivos que se mencionan, se señala que no les coincidían los tiempos ni los horarios.

Además, se indica que el músico, por su atractivo y lo que representa, habría realizado un viaje en el que estuvo rodeado de amigas y colegas, algo que no habría gustado a la actriz y que derivó en el distanciamiento.

La noticia se conoció en un momento de intensa actividad laboral para Sofía Gala, quien participa en la serie biográfica de su madre, Moria Casán, estrenada en Netflix.

Hasta el cierre ahora, ninguno de los involucrados confirmó ni desmintió la información.

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