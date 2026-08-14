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MEDICINA HERBAL

Fitoterapia, el avance natural

Mejora el rendimiento deportivo y las dietas con plantas que optimizan digestión, metabolismo y recuperación muscular. Se basa en evidencia científica y saber tradicional, e incluye enfoques de la medicina china para restaurar el equilibrio de forma natural y personalizada

Fitoterapia, el avance natural
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La fitoterapia apoya el rendimiento deportivo y las dietas mediante plantas que mejoran la digestión, el metabolismo, la recuperación muscular y el control del apetito. Combinada con una alimentación equilibrada y ejercicio, potencia la energía, reduce la inflamación y favorece la adaptación física de forma natural y segura.

Se fundamenta en botánica, biología, farmacognosia y fitoquímica de principios activos, farmacología, calidad, seguridad y legislación. Tiene evidencia científica con saber tradicional y aplicación clínica por sistemas corporales. Incluye formas de preparación, interacciones y uso racional de plantas medicinales.

Basada en la medicina tradicional china, la fitoterapia emplea plantas clasificadas por naturalezas, sabores y meridianos. El diagnóstico se practica y se basa en lengua, pulso y síntomas para restaurar el equilibrio del organismo de forma holística y personalizada. Su práctica es una alternativa para aquellos que prefieren lo tradicional.

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