Volver | La Tecla Nacionales 5 de agosto de 2026 DISPAREN CONTRA LA VICE

Quirno también instó a Villarruel a renunciar

El canciller se sumó al pedido de Santilli y dijo que la vicepresidenta debería abandonar el gobierno porque “siempre intentó desestabilizar”.

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