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DISPAREN CONTRA LA VICE

Quirno también instó a Villarruel a renunciar

El canciller se sumó al pedido de Santilli y dijo que la vicepresidenta debería abandonar el gobierno porque “siempre intentó desestabilizar”.

Quirno también instó a Villarruel a renunciar
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La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sigue en la mira del gobierno que aún integra, aunque ya como “opositora”, según la definición del propio Presidente, Javier Milei. Poco después de que el jefe de gabinete del gobierno libertario, Diego Santilli, sugiriera que la vice debe dar un paso al costado, ahora el canciller Pablo Quirno se expresó en el mismo sentido.

“Siempre intentó desestabilizar”, dijo Quirno de Villarruel. Por eso, dijo que lo que corresponde es que “se corra y dé un paso al costado”.

El fuego amigo contra la antes estrecha aliada de Milei no cesa. “Ella integró una fórmula con el Presidente y si no está de acuerdo se tiene que ir. Tiene que acompañar desde su lugar. Sus comentarios son pseudogolpistas”, dijo Quirno.

Villarruel intensificó sus críticas al gobierno y a referentes libertarios como la diputada nacional Lilia Lemoine (quien, justo es decirlo, viene arrojándole dardos desde hace tiempo) luego de concluida la Copa del Mundo que se disputó en México, Canadá y los Estados Unidos, y en la que la Selección argentina se coronó subcampeona.

La gota que parece haber hecho rebalsar el vaso libertario fue un posteo en redes en el que la vice cuestionó el estado mental del Presidente.

Villarruel “constantemente está a contramano de la autoridad presidencial. No es procedente hablar de esta manera. Siempre intentó desestabilizar desde el principio, como cuando hablaba con algunos actores políticos y les decía que, si algo pasaba, ella estaba preparada”, manifestó el canciller.
 

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