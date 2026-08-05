Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de agosto de 2026 DISCORDANCIAS

Por Sebastián Lalaurette

La Provincia respaldó a la construcción en medio del “bochorno” de Milei

Sin la presencia de Kicillof, pero con altos funcionarios presentes, el gobierno se hizo presente en la celebración de los 80 años de CAMARCO en la provincia. Críticas a la Nación por la crisis del sector y el corte de la obra pública.

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