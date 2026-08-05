La Provincia respaldó a la construcción en medio del “bochorno” de Milei
Sin la presencia de Kicillof, pero con altos funcionarios presentes, el gobierno se hizo presente en la celebración de los 80 años de CAMARCO en la provincia. Críticas a la Nación por la crisis del sector y el corte de la obra pública.
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no llegó a estar presente por el retraso de una actividad previa en Bolívar, pero varios altos funcionarios de su gobierno estuvieron presentes esta noche en el evento de gala con que la delegación bonaerense de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) celebró sus ocho décadas de existencia.
Con críticas al gobierno de Javier Milei en la Nación por el parate de la obra pública y la crisis general del sector constructivo, el presidente de Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), José Arteaga, participó de la gala en el Teatro Argentino de La Plata, así como el ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, y el titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
También estuvo el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof. Y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, comprometió su presencia aunque avisó que llegaría tarde por estar en Bolívar junto a Kicillof. Por CAMARCO bonaerense, su presidente, Lucas Luciano, hizo de anfitrión.
Arteaga dijo que, como representante de una empresa pública de concesiones viales, “lo menos” que podía hacer es acompañar a la Cámara en este contexto adverso.
“En un contexto nacional de parate de la obra pública nunca visto, animarse a celebrar y estar todavía en actividad y competitivo es un logro que han conseguido”, dijo Arteaga a La Tecla. “Y además, el plan estratégico de AUBASA, sin el apoyo de la construcción, sería imposible que siguiera adelante”.
Arteaga calificó también como un “bochorno” que el gobierno nacional diera de baja a la empresa que comanda de la licitación para los corredores viales que concesionó a diversas compañías. “Reclamamos e insistimos en la arbitrariedad de esa licitación. El tema lo está manejando la Fiscalía de Estado. Es un bochorno haber dejado afuera a la única empresa pública de concesiones viales que se presentó, en beneficio de empresas privadas”, dijo.
Por su parte, Marinucci destacó el vínculo construido con CAMARCO durante los años que pasó al frente de Trenes Argentinos. Respecto del contexto político y particularmente de la grieta que atraviesa al peronismo bonaerense, el ministro, de filiación massista, dijo que el año que viene habrá que construir “una alternativa de unidad” para vencer a Milei, aunque no descartó que se vaya a arribar a esa alternativa mediante una confrontación interna.
En particular, un tema que separa al massismo del sector kicillofista en la Legislatura bonaerense es el impulso de la reelección indefinida de los intendentes, que hoy está sobre el tapete y al que el Frente Renovador se opone por haber sido artífice, justamente, de la limitación a los mandatos consecutivos.
“Yo creo que no va a prosperar. Nuestra posición es clara desde hace muchos años”, dijo Marinucci a La Tecla.