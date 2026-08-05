La Legislatura busca revertir el desfinanciamiento de los Bomberos Voluntarios
Legisladores y representantes de las asociaciones de bomberos mantuvieron una reunión para analizar los diferentes proyectos que apuntan a modificar el esquema de financiamiento de los cuerpos de rescatistas.
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La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue sede de un encuentro para analizar las formas de revertir el desfinanciamiento de las asociaciones de bomberos voluntarios que funcionan en todo el territorio bonaerense.
La diputada radical Priscila Minnaard fue la impulsora de la reunión, que congregó a legisladores de ambas cámaras y a representantes del sector bomberil. Juntos, estudiaron los diferentes proyectos presentados en la Legislatura para modificar la Ley 14.761 que regula el financiamiento de los Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires.
Estuvieron presentes Minnaard, el diputado Valentín Miranda y la senadora Nerina Neumann, ambos, también, de extracción radical; miembros del equipo de trabajo de la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Analía Balaudo; y, por el lado de los bomberos, autoridades de tres federaciones del sector.
En concreto, estuvieron representadas en el encuentro la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires y la Federación Centro Sur de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
La diputada Minnaard explicó que el objeto del cónclave fue “avanzar en un proyecto conjunto que introduzca modificaciones en la ley de financiamiento de los cuerpos de bomberos”, ya que se requiere “actualizar la distribución de recursos” en pos de “dar respuestas a un sistema que está desfinanciado”.
“Es muy positivo que legisladores de distintas fuerzas trabajemos en coordinación junto a las federaciones de Bomberos Voluntarios para que esta ley pueda avanzar”, subrayó la diputada.