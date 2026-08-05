Volver | La Tecla Legislativo 5 de agosto de 2026 AL RESCATE

La Legislatura busca revertir el desfinanciamiento de los Bomberos Voluntarios

Legisladores y representantes de las asociaciones de bomberos mantuvieron una reunión para analizar los diferentes proyectos que apuntan a modificar el esquema de financiamiento de los cuerpos de rescatistas.

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