Con unanimidad bonaerense, eliminaron el capítulo de venta de tierras a extranjeros
El oficialismo la tiene complicada para sacar la polémica normativa y eliminó el capítulo de venta de tierras a extranjeros para que no se caiga la sesión que convocaron para mañana a las 14 horas. Bajas en el apoyo de los aliados y un fuerte rechazo social. Los tres senadores bonaerenses votarán en sintonía
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El gobierno nacional trabajó a contrarreloj para tratar de conseguir los votos para aprobar la Ley de Tierras. Sin embargo, el camino se le hace más complicado debido a que no consigue el apoyo de los gobernadores y de distintos bloques aliados. El oficialismo debió eliminar el capítulo de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión de mañana.
Los senadores nacionales recibieron la convocatoria formal para sesionar mañana a las 14 horas, pero el tratamiento del proyecto todavía está en veremos.
Luego de las palabras de la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el gobierno parecía tener los votos necesarios para darle media sanción al proyecto. Sin embargo, con el correr de las horas un par de gobernadores que suelen votar en sintonía con el gobierno manifestaron su rechazo a la Ley de Tierras y se le complicó el poroteo al gobierno.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y sus pares de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunciaron que rechazan la extranjerización de las tierras de nuestro país, complicando aun más el panorama para el gobierno.
Con respecto a los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, hay unanimidad en el sentido del voto. Tanto el senador de la UCR, Maximiliano Abad, como sus pares de Fuerza Patria, Wado de Pedro y Juliana Di Tullio, ratificaron su rechazo a la Ley de Tierras.
Hubo fuertes controversias en redes sociales por la situación de Anabel Fernández Sagasti, quien solicitó participar de la sesión de forma remota por transitar un embarazo de riesgo. La titular del Senado dio el visto bueno para que pueda votar, pero la moción deberá ser aprobada por el recinto con mayoría simple.
Otro problema para el gobierno lo tiene dentro del espacio y es su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya manifestó su fuerte rechazo a la normativa en cuestión y obligó al presidente a adelantar su viaje al exterior para que Villarruel no pueda utilizar su voto doble en caso de empate.
El gobierno perdió la discusión pública
Mientras se prepara una fuerte movilización para mañana por la tarde, el oficialismo perdió por goleada la discusión en la calle online. De acuerdo al sondeo de Reputación Digital, las interacciones en redes sociales marcaron un fuerte descontento con la Ley. Según el sondeo, el Índice de Sentimiento Neto (ISN) sobre la ley fue de -48,5, lo que marca un rechazo importante a las intenciones del gobierno.
De acuerdo al informe, entre los registros con sentimiento clasificado, 69% fueron negativos, 21% positivos y 10% neutrales. La encuesta vincula este clima digital con otro dato de opinión pública: 77% se manifestó a favor de mantener los límites a la extranjerización de tierras, frente a 16,7% que se expresó en contra.
La Ley de Tierras llega al Senado con un fuerte rechazo en la conversación digital, pero la disputa no se limita a “a favor o en contra” de la norma: el principal campo de batalla es quién logra apropiarse del concepto de soberanía.
El informe sostiene además que el clima digital “replica” el resultado de opinión pública de 77% contra 16,7%, y advierte que la votación podría quedar definida por un solo voto.