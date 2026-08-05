Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de agosto de 2026 REVÉS PARA EL GOBIERNO

Con unanimidad bonaerense, eliminaron el capítulo de venta de tierras a extranjeros

El oficialismo la tiene complicada para sacar la polémica normativa y eliminó el capítulo de venta de tierras a extranjeros para que no se caiga la sesión que convocaron para mañana a las 14 horas. Bajas en el apoyo de los aliados y un fuerte rechazo social. Los tres senadores bonaerenses votarán en sintonía

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