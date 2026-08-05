La visita del Papa y una oportunidad para Kicillof de anotar un gol de media cancha

LA MITAD MÁS UNO Andrés Sosa

La Liga de Intendentes del PJ sumó al jugador N°12 y estrena bandera en modo Scaloneta El espacio que se consolida como cuarta pata en el peronismo provincial tuvo una cumbre en la Quinta de San Vicente. El balance de la reunión con Axel Kicillof y la salida a la cancha en rechazo a la ley de tierras que impulsa Javier Milei.