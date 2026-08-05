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Miércoles, 5 agosto 2026
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GIRA CONFIRMADA

La visita del Papa y una oportunidad para Kicillof de anotar un gol de media cancha

El Gobernador bonaerense celebró la confirmación de la visita a la Argentina de León XIV. Aspira a usar la defensa de la justicia social por parte del Santo Padre y aseguró que ese mensaje “es muy necesario en estos tiempos de crueldad”. El periplo incluirá actividades den Luján.

La visita del Papa y una oportunidad para Kicillof de anotar un gol de media cancha
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El Gobierno provincial, en línea con lo expresado por la administración Milei, celebró la conformación de la visita del papa León XIV a la Argentina, cuando pise la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la ciudad bonaerense de Luján.

En tal sentido, Axel Kicillof se manifestó en redes sociales afirmando que la llegada del Santo Padre a nuestro país representa “una gran alegría” para el pueblo. Además, destacó el mensaje del Sumo Pontífice en defensa de la dignidad humana y de la justicia social.

Al respecto, sostuvo que el Papa transmite “un mensaje en defensa de la dignidad humana y de la justicia social” que, según consideró, “es muy necesario para la Patria en estos tiempos de crueldad”.

Así, el Gobernador aprovechó a disparar contra el presidente Javier Milei, quien repitió en varias ocasiones que el concepto de justicia social “es una aberración”, y consideró que “el modelo de la casta está basado en esa atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvidan de que alguien lo tiene que pagar”.

La publicación del mandatario bonaerense se conoció horas después de que la Iglesia Católica ratificase el viaje de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre próximo.Según precisó el Vaticano, el viaje apostólico comenzará en Uruguay, donde el Papa permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Luego llegará a la Argentina para desarrollar actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el 11 de noviembre. Finalmente, viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre y recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La Santa Sede indicó que León XIV aceptó las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países. No obstante, aclaró que el cronograma detallado de la visita será dado a conocer “a su debido tiempo”.

El Ejecutivo nacional remarcó que la decisión de León XIV de viajar al país responde a la invitación oficial realizada por el presidente Javier Milei, que fue entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno durante una misión oficial al Vaticano en febrero.

El Gobierno también aseguró que garantizó a la Santa Sede “todas las condiciones necesarias de seguridad y logística” para concretar la visita apostólica y señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto trabaja de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina en la organización del viaje.
 

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