Con un insólito reclamo libertario esperan a Kicillof en Bolívar
El Gobernador visitará ese distrito, gobernado por el peronista Eduardo “Bali” Bucca. En la previa, el edil César Pacho, de LLA, le reclamó la reparación de la RP 65 en medio de un abandono de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El gobernador Axel Kicillof visitará este miércoles Bolívar, territorio conducido por el intendente peronista Eduardo “Bali” Bucca, con quien inaugurará el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ramón Carrillo.
Horas antes del desembarco del mandatario provincial, el concejal de La Libertad Avanza en ese distrito, César Pacho, reclamó la reparación de la Ruta Provincia 65, ante el avanzado deterioro que sufre en distintos tramos.
En sus redes sociales, el edil libertario le pidió que disponga "de manera inmediata" la intervención sobre la calzada. "Señor gobernador, mire el estado de esta ruta y disponga su reparación antes de que más vecinos sigan sufriendo accidentes", expresó, añadiendo que "la seguridad vial no puede seguir esperando".
Ruta Provincial 65 – Bolívar, Provincia de Buenos Aires.
Señor gobernador @Kicillofok: mire el estado de esta ruta y disponga su reparación antes de que más vecinos sigan sufriendo accidentes.
Pacho explicó que "no se trata de un problema reciente. Desde hace años, quienes transitamos por la Ruta Provincial 65 convivimos con baches, deterioro y un riesgo permanente para conductores, trabajadores y familias. Es momento de actuar".
La publicación del concejal de LLA generó la respuesta indignada de muchos bolivarenses y otros bonaerenses, quienes recordaron que el referente máximo de Pacho, el presidente Javier Milei, cortó de cuajo toda la obra pública y abandonó las obras en las rutas nacionales.