Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de agosto de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Las cuatro patas del oficialismo marplatense

La posible vuelta de Guillermo Montenegro reaviva las tensiones en el gobierno local. Un gabinete de distintos colores sostiene la gestión. Los perfiles de los funcionarios

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