Las cuatro patas del oficialismo marplatense

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A más de siete meses del inicio del gobierno interino de Agustín Neme, el esquema político que sostiene al oficia lismo empieza a mostrar sus primeras grietas. La continuidad del llamado “Modelo Mar del Plata”, construido sobre una alianza de sectores diversos, mantiene el equilibrio institucional, pero también abre una disputa por quién tendrá la lapicera política de cara al 2027. Además, creció la tensión entre las fuerzas que integran la coalición a partir de las versiones sobre un posible regreso de Guillermo Montenegro al Municipio.
La salida de Montenegro del Ejecutivo para asumir como senador bonaerense modificó el tablero local. Aunque Neme tomó las riendas y mantuvo la estructura de gobierno, el escenario comenzó a ordenarse alrede dor de cuatro espacios de poder que conviven dentro del oficialismo: el montenegrismo; el sector encabezado por Agustín Neme y el presidente del PRO local, Emiliano Giri; la UCR, representada por el senador Maximiliano Abad; y LLA, con el diputado Alejandro Carrancio.
Son los denominados “cuatro fantásticos”, cuatro patas que forman parte de la gestión, pero que también empiezan a mirar el futuro con estrate gias propias. La elección de 2027 aparece como el horizonte que explica los movimientos actuales: Montenegro no podrá buscar un tercer mandato consecutivo, salvo que la Legislatura bonaerense modifique la normativa vigente sobre reelecciones, por lo que la sucesión municipal será una batalla abierta. Además, el próximo año se renovará la mitad del Concejo.
En ese escenario tomó fuerza la espe culación sobre un eventual retorno de Montenegro, acompañado por cambios en el gabinete. La posibi lidad se vincula al contexto que atraviesa Mar del Plata, marcado por el crecimiento de la inseguri dad y una crisis social que suma presión sobre la gestión local. Según esa versión, el regreso del intendente en uso de licencia estaría acompañado por respaldo nacional, con fondos para reordenar las cuentas municipales y la llegada de fuerzas federales para reforzar la seguridad.
Pero detrás del equilibrio formal empiezan a aparecer diferencias sobre el rumbo político y el futuro armado. Mientras el sector de Agustín Neme y Emiliano Giri busca consolidar una identidad propia, el montenegrismo intenta preservar la influencia construida durante dos gestiones municipales. El radicalismo busca sostener protagonismo institucional y La Libertad Avanza ampliar su peso. La gestión interina también funcionó como un escenario para reacomodar piezas. La continuidad de funcionarios vinculados a distintos espacios muestra que la administración sigue siendo un mosaico de alianzas.
Por ahora, los cuatro sectores conviven. Con el calendario electoral acercándose y las versiones sobre el regreso de Guillermo Montenegro instaladas, la disputa por el futuro de la comuna deja de ser subterrá nea y expone las tensiones del oficialismo.