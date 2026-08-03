Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de agosto de 2026 UNIENDO FUERZAS

Un bonaerense en la Patagonia: ministro de Kicillof fue a Chubut con agenda anti-ajuste

Nicolás Kreplak, de Salud, firmó un convenio con una universidad, se reunió con el intendente de Comodoro Rivadavia y participó de un debate sobre las consecuencias de los recortes de Milei en el área sanitaria.

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