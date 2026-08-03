Un bonaerense en la Patagonia: ministro de Kicillof fue a Chubut con agenda anti-ajuste
Nicolás Kreplak, de Salud, firmó un convenio con una universidad, se reunió con el intendente de Comodoro Rivadavia y participó de un debate sobre las consecuencias de los recortes de Milei en el área sanitaria.
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El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, visitó la provincia de Chubut, donde participó de un debate sobre las consecuencias del ajuste del gobierno de Javier Milei en el sector sanitario, se reunió con el intendente de Comodoro Rivadavia y firmó un convenio de cooperación con una universidad nacional.
La agenda de Kreplak en la provincia austral estuvo relacionada con la búsqueda de estrategias para combatir los efectos de los recortes practicados por el gobierno libertario en el área de la salud. Por ejemplo, en su encuentro con el alcalde Othar Macharashvili ambos conversaron sobre las experiencias de fortalecimiento del sistema sanitario en los territorios.
“Hoy la salud pública municipal, que es la salud de territorio y de cercanía, cada vez se resiente más; necesitamos sostener los centros de salud, la atención primaria y trabajar en la integración del sistema”, dijo el alcalde. “Comodoro se ha transformado en un centro de salud muy importante para la Patagonia sur, pero necesitamos volver a creer en un proyecto nacional que incluya a todos”.
Kreplak coincidió: “No alcanza con mirar la salud desde una oficina en Buenos Aires. Hay mucha experiencia en los territorios y es ahí donde se construyen las mejores respuestas”, expresó.
El encuentro se realizó en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Allí, Kreplak y el rector Rubén Fleitas firmaron un convenio de cooperación entre el ministerio bonaerense y la casa de estudios.
El ministro viajó a Chubut para participar de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en esa provincia. Allí participó de un debate sobre las consecuencias del ajuste mileísta en salud y cómo enfrentarlas.
“La salida no es resignarse al ajuste.
Tenemos que organizarnos, defender el derecho a la salud y construir una mayoría que
cambie el rumbo de la Argentina. Ya vimos cuál es el resultado de este modelo: menos
salud para millones de argentinos. Ahora nos toca decidir si queremos seguir por este
camino o construir un país donde se viva mejor. Para eso, hay que cambiar este