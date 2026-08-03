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Martes, 4 agosto 2026
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SEGURIDAD VIAL

Intenso operativo de fiscalización del transporte por las vacaciones de invierno

Durante el receso invernal, inspectores del ministerio bonaerense salieron a las calles para controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y alcohol cero y prevenir accidentes.

Intenso operativo de fiscalización del transporte por las vacaciones de invierno
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Durante las vacaciones de invierno, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires desplegó un amplio operativo de seguridad vial y fiscalización con el objetivo de prevenir siniestros, reforzar los controles y garantizar un transporte seguro para miles de bonaerenses y turistas que se movilizaron por el territorio provincial.

“Nuestra responsabilidad es cuidar la vida de quienes transitan por las rutas bonaerenses. Por eso reforzamos los controles durante las vacaciones de invierno: cada operativo que realizamos es una herramienta concreta para prevenir siniestros y hacer cumplir las normas que salvan vidas”, afirmó el ministro Martín Marinucci.

Los agentes de Seguridad Vial fiscalizaron 22.873 vehículos, realizaron 22.284 testeos de alcoholemia y detectaron a 276 conductores con alcohol en sangre, quienes fueron inmediatamente sancionados conforme a la Ley de Alcohol Cero.

Además, durante los controles se labraron 841 actas de infracción, se retuvieron 641 licencias de conducir, se detectaron cuatro Verificaciones Técnicas Vehiculares (VTV) falsas y tres licencias de conducir presuntamente apócrifas, infracciones que representan un serio riesgo para la seguridad vial.

En paralelo, la Dirección Provincial de Fiscalización del Transporte Terrestre reforzó los controles sobre el transporte de pasajeros y de cargas para combatir la ilegalidad y garantizar condiciones seguras para usuarios, trabajadores y transportistas.

Como resultado de esos operativos fueron inspeccionadas 1356 unidades de transporte de pasajeros, se labraron 135 actas de infracción por un monto superior a 950 millones de pesos y se intensificaron las acciones contra el transporte ilegal.

Asimismo, en el transporte de cargas se controlaron 123 vehículos, se confeccionaron 26 actas y se detectaron 108.400 kilos de exceso de peso, una infracción que no solo incrementa el riesgo de siniestros viales, sino que también acelera el deterioro de la infraestructura vial bonaerense.

Los operativos se desarrollaron en rutas nacionales y provinciales, terminales de ómnibus y accesos estratégicos de municipios como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Azul, Tandil, Junín, Campana, Cañuelas, Berazategui, Avellaneda, Quilmes, Tigre, Bragado, Olavarría, Navarro, Salto y Brandsen, entre otros.

“Vamos a seguir fortaleciendo la presencia del Estado en las rutas bonaerenses porque la prevención salva vidas. Cada control que realizamos es una decisión para cuidar a quienes viajan, combatir el transporte ilegal y construir una circulación más segura para todos”, concluyó Martín Marinucci.
 

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