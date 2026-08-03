Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de agosto de 2026 SEGURIDAD VIAL

Intenso operativo de fiscalización del transporte por las vacaciones de invierno

Durante el receso invernal, inspectores del ministerio bonaerense salieron a las calles para controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y alcohol cero y prevenir accidentes.

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