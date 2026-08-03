Puertos paralizados por una protesta contra un decreto de Sturzenegger

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Los principales puertos del país están paralizados desde el sábado, y más de 150 barcos quedaron inmovilizados, sin poder cargar y descargar mercaderías, lo que afecta a las exportaciones de granos argentinos al exterior y también el traslado de petróleo hacia las refinerías.
¿Por qué? Porque los prácticos (las personas que guían a los buques en el acceso a los puertos) iniciaron una medida de protesta contra un decreto firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que, justamente, desregula el sector.
Sturzenegger, impulsor de la norma, explicó que el practicaje (es decir, la actividad que realizan los prácticos) “suma un montón a eso que llamamos ‘costo argentino’”. Justificó así el decreto que elimina la obligación de contratar a un práctico para la entrada a las terminales portuarias.
La reacción fue contundente: en los principales puertos del país, prácticos, baqueanos (un oficio similar) y pilotos de barcos dejaron de prestar sus servicios, paralizando totalmente la entrada y salida de naves.
Se trata de un lockout y no de un paro porque los prácticos no trabajan en relación de dependencia y no están agremiados, sino que son contratados en forma independiente.