Volver | La Tecla Nacionales 3 de agosto de 2026 CRISIS FLUVIAL

Puertos paralizados por una protesta contra un decreto de Sturzenegger

Una medida de fuerza de prácticos portuarios mantiene detenidos a más de 150 buques que no pueden cargar y descargar mercaderías en las principales terminales del país.

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