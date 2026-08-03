Revés para Milei (y para el país): aumentó la cantidad de pobres en la Argentina
Análisis de datos oficiales revelan que la tendencia a la baja de la pobreza se revirtió en el primer trimestre del año. Un golpe a uno de los argumentos más fuertes del Presidente para sostener su modelo. Va de la mano del repunte de la inflación.
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El presidente de la Nación, Javier Milei, suele referirse a los datos oficiales sobre la pobreza para defender el éxito de su modelo económico: argumenta que, por más penurias que sufran algunos sectores de la población, su gobierno logró “sacar de la pobreza” a millones de personas. Sin ir más lejos, ayer mismo volvió a repetirlo.
Pero ese argumento sufrió un golpe certero con la revelación de que la pobreza está volviendo a subir. En efecto, según análisis privados basados en las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la cantidad de pobres que hay en la Argentina aumentó en el primer trimestre de este año, y 600.000 personas cayeron en esta situación.
Es lo mismo que ocurrió con la inflación, cuya disminución continuada es el otro principal argumento de Milei a favor de sus propias políticas. El repunte inflacionario de los últimos meses (antes de que el Índice de Precios al Consumidor, IPC, volviera a bajar) socavó esa línea de defensa.
Y es que, en realidad, los dos fenómenos están muy ligados: cuando sube la inflación, sube la pobreza, y viceversa. Es por eso que el gobierno libertario ve perforar sus principales banderas en ambos frentes.
La reducción del universo de personas pobres desde que Milei asumió la presidencia es un dato que pocos discuten, y se debe justamente al freno que le puso al aumento generalizado de los precios. Pero los últimos meses muestran una reversión de esa tendencia, según consultoras como ExQuanti y el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).
En ExQuanti sostienen que Milei verdaderamente logró reducir la pobreza, pero que sus afirmaciones son exageradas: no habría sacado de pobres a 14 millones de personas, sino a tres millones y medio.
Según Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), los números de la EPH muestran que en los últimos meses la pobreza aumentó un 2% en el país.