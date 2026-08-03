Volver | La Tecla Nacionales 3 de agosto de 2026 REBOTE

Revés para Milei (y para el país): aumentó la cantidad de pobres en la Argentina

Análisis de datos oficiales revelan que la tendencia a la baja de la pobreza se revirtió en el primer trimestre del año. Un golpe a uno de los argumentos más fuertes del Presidente para sostener su modelo. Va de la mano del repunte de la inflación.

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