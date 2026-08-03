Crisis de IOMA: en La Plata y Bahía Blanca advierten por fallas en las prestaciones

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Otra vez IOMA quedó en el ojo de la tormenta debido a las falencias en sus prestaciones y deudas con distintas entidades En las últimas horas, el centro de día Cántaros de la ciudad de La Plata, difundió una carta dirigida al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en la que alertó sobre una deuda que, según denunciaron, pone en riesgo la continuidad de la institución y del servicio que reciben alrededor de 90 personas con discapacidad.
Desde la entidad señalaron que durante julio mantuvieron diferentes encuentros con autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), donde aceptaron alternativas de pago que, según sostienen, finalmente no se concretaron. También afirmaron que todavía existen montos pendientes correspondientes a prestaciones de abril de 2026, diferencias de los primeros tres meses del año y servicios brindados durante 2025.
El reclamo adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con el centro de día, la institución mantuvo sus actividades con normalidad pese a los retrasos. Para hacerlo, debió afrontar con recursos propios los salarios del personal, los traslados, el combustible, los seguros, el mantenimiento de los vehículos y el resto de los gastos vinculados al funcionamiento cotidiano.
Desde el centro advirtieron que ese esquema ya resulta imposible de sostener y alertaron que la demora en los pagos comienza a comprometer tanto la estabilidad económica como la continuidad laboral de los trabajadores. También remarcaron que cualquier interrupción del servicio tendría un impacto directo sobre las familias que dependen de las prestaciones.
Ante este escenario, Cántaros reclamó a IOMA un cronograma de pagos "concreto y de efectivo cumplimiento". Además, advirtió que si no recibe una respuesta satisfactoria antes de este miércoles podría avanzar con una movilización institucional hacia la sede de la obra social para visibilizar el conflicto.
El Gobierno bonaerense, sin embargo, rechazó el diagnóstico planteado por la institución. Según explicaron fuentes oficiales, Cántaros recibió el 2 de julio unos 76,5 millones de pesos correspondientes a prestaciones de abril y, posteriormente, otros 7,5 millones en concepto de diferencias.
Además, desde la administración de Axel Kicillof señalaron que la facturación correspondiente a mayo, por unos 93,3 millones de pesos, se encuentra dentro de los plazos administrativos habituales y será abonada durante esta semana o la próxima.
Presenté en Diputados un Pedido de Informes para que la administración de @Kicillofok responda por qué decenas de bahienses y vecinos de la región se quedaron sin rehabilitación: IREL le dijo basta a IOMA y ya no atiende a sus afiliados.
En Bahía Blanca también hay inconvenientes con IOMA y el diputado bonaerense Andrés de Leo pidió explicaciones. El legislador de la Coalición Cívica presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo bonaerense explique las razones por las que IREL dejó de atender a afiliados de la obra social provincial. El legislador advirtió que la falta de pago habría provocado la discontinuidad de tratamientos de rehabilitación para vecinos de Bahía Blanca y localidades de la región.
De Leo también solicitó precisiones sobre otras obligaciones que IOMA mantendría con prestadores de la zona y puso el foco en las consecuencias sanitarias que puede generar la interrupción de las prestaciones.
El legislador planteó que el problema no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva financiera. Según remarcó, la suspensión de terapias y tratamientos puede derivar en pérdida de capacidades adquiridas, retrocesos funcionales y mayores dificultades para que los pacientes alcancen niveles de autonomía.