Volver | La Tecla Nacionales 29 de julio de 2026 POR CADENA NACIONAL

No lo cierra, pero casi: Milei anunciará mañana sus planes para el Central

El Presidente le hablará al país para explicar qué modificaciones implementará en la carta orgánica del BCRA. Le quitará casi todas las funciones, excepto la de proteger el valor del peso. También quiere que los diputados que aprueben leyes deficitarias vayan presos.

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