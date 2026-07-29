No lo cierra, pero casi: Milei anunciará mañana sus planes para el Central
El Presidente le hablará al país para explicar qué modificaciones implementará en la carta orgánica del BCRA. Le quitará casi todas las funciones, excepto la de proteger el valor del peso. También quiere que los diputados que aprueben leyes deficitarias vayan presos.
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El presidente de la Nación, Javier Milei, anunciará mañana, por cadena nacional, los planes que tiene reservados para el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que seguirá funcionando pero con sus funciones drásticamente recortadas, a partir de una modificación de su carta orgánica.
Milei, que en su campaña por la presidencia había anunciado que cerraría el Central, no lo hará, pero casi: las funciones de la entidad quedarán reducidas a una sola, la de preservar el valor de la moneda argentina. La misma que había calificado como “excremento” por ser emitida por “el político argentino”.
El BCRA quedará, así, encargado de una sola tarea: mantener la valuación del peso.
Es la idea central de la reforma que Milei anunciará mañana por la noche. Concretamente, le hablará al país, utilizando la cadena nacional de radio y televisión, a partir de las 20.
Si el Presidente efectiviza esta modificación, el Central ya no podrá financiar al Tesoro, un mecanismo utilizado por sucesivos gobiernos en el que el libertario puso la mira cuando anticipó que iría contra el banco estatal.
“El BCRA va a volver a tener como misión fundamental preservar el valor de la moneda. Va a estar prohibido financiar de manera directa o indirecta al fisco”, dijo Milei durante el discurso que pronunció en Perú, donde recibió el doctorado honoris causa de la Universidad San Martín de Porres.
No sólo eso: su cruzada contra el desequilibrio fiscal se extenderá más allá del plantel del Central, con consecuencias penales para quienes atenten contra él. “Se va a considerar una estafa y una asociación ilícita. Van a ir presos el presidente del BCRA, el directorio, el Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuestos con déficit fiscal”, dijo el Presidente en la ocasión.