Volver | La Tecla Nacionales 29 de julio de 2026 VUELTA A CLASES

Paro docente: CTERA confirmó una huelga nacional para el regreso de las vacaciones de invierno

La medida de fuerza será el lunes 3 de agosto y alcanzará a trabajadores de la educación de todo el país. El gremio cuestionó al Gobierno nacional por no abrir la Paritaria Nacional Docente y reclamó mayores recursos para el sistema educativo.

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