Paro docente: CTERA confirmó una huelga nacional para el regreso de las vacaciones de invierno
La medida de fuerza será el lunes 3 de agosto y alcanzará a trabajadores de la educación de todo el país. El gremio cuestionó al Gobierno nacional por no abrir la Paritaria Nacional Docente y reclamó mayores recursos para el sistema educativo.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La vuelta a las aulas después del receso invernal tendrá un fuerte impacto gremial. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto, fecha prevista para el reinicio de las clases en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones.
La jornada de protesta se dará en medio de un escenario de tensión entre los sindicatos docentes y el Gobierno nacional, al que CTERA responsabilizó por el deterioro de las condiciones salariales y el desfinanciamiento de la educación pública.
Desde la organización sindical cuestionaron especialmente la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, espacio que consideran central para discutir los ingresos de los maestros, las condiciones laborales, la capacitación y los recursos destinados al sistema educativo.
En ese sentido, desde CTERA señalaron que el Ejecutivo mantiene una postura de "permanente negativa" a reabrir esa instancia de negociación y advirtieron que esa situación implica desconocer las obligaciones establecidas por la legislación vigente.
El gremio sostuvo que los trabajadores de la educación atraviesan una situación "grave" como consecuencia de las políticas de ajuste implementadas por la administración nacional. Según plantearon, la reducción de fondos destinados a la educación tuvo un impacto directo sobre los salarios.
Uno de los principales reclamos pasa por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además de otros recursos nacionales destinados al sistema educativo. CTERA sostuvo que la falta de esos fondos contribuye a profundizar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Entre las demandas también aparece la necesidad de establecer un incremento salarial que permita recomponer los ingresos de los docentes y recuperar parte del poder de compra perdido en los últimos años.
A su vez, la organización reclamó la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, con el objetivo de garantizar mayores recursos para el funcionamiento de las escuelas y el desarrollo de las políticas educativas.
El paquete de reclamos incluye además la defensa del sistema previsional público y el rechazo a eventuales modificaciones que impliquen un deterioro de los derechos jubilatorios. En particular, CTERA manifestó su respaldo a las cajas previsionales provinciales y al régimen jubilatorio específico de los docentes. La protesta de CTERA tendrá lugar el mismo día que otra huelga de alcance nacional. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también convocó a un paro para el 3 de agosto, acompañado por una movilización hacia el Ministerio de Economía.