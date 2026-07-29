¿Un paso adelante en la pelea por la autonomía de los municipios?
El intendente que impulsa la sanción de una nueva carta orgánica para su distrito habló con “Desconfiados” sobre la iniciativa y dijo que la Provincia de Buenos Aires es la única que aún no dio la discusión que marca la Constitución Nacional.
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El intendente del partido bonaerense de Castelli, Francisco Echarren, que impulsa la sanción de una carta orgánica propia para el distrito, dijo que la Provincia de Buenos Aires es la única que aún no se puso a discutir la autonomía de los municipios y que su propia Constitución es anticonstitucional porque desconoce lo que marca la Carta Magna en ese sentido.
En diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7, Echarren resaltó la importancia de que las comunas cuenten con más facultades para hacer frente a las múltiples necesidades que surgen en sus territorios y dijo que le parece “injusto” que la discusión se limite a la posibilidad de reelección indefinida de los intendentes.
“La Constitución de la Provincia de Buenos Aires es inconstitucional”, señaló Echarren. “El artículo 123 de la Constitución Nacional establece, a partir de la reforma de 1994, que todos los municipios son autónomos, que la Nación se va a organizar bajo un régimen federal y va a garantizar la autonomía municipal. Meses después de la reforma nacional, se reforma la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Y, violando la Constitución Nacional, siguió sosteniendo la autarquía de los municipios”.
“Santa Fe se adaptó el año pasado, y Mendoza en este momento está discutiendo sus autonomías municipales. Todas las otras provincias ya adaptaron sus constituciones provinciales a la manda de la Constitución Nacional. La única que falta es la provincia de Buenos Aires”, señaló el alcalde castellense.
Francisco Echarren
Echarren envió al Concejo Deliberante local un proyecto para sancionar una carta orgánica para Castelli, dotando al municipio de muchas facultades que hasta ahora no tiene, en lo que constituye un paso adelante en la pelea por la autonomía, que viene ganando peso en la discusión. Pero dijo que le parece “injusto” que esa discusión se limite a la posibilidad de reelección indefinida de los jefes comunales.
“La verdad es que nos parece injusto reducir una discusión tan importante y tan profunda a un tema de coyuntura, que son las reelecciones”, dijo. “La autonomía significa tener un país más federal. Significa que los gobiernos locales tengan las herramientas para resolverle la vida a la gente”.
“Esto no es darles más poder a los intendentes, como dicen algunos. Esto es darles más autonomía a los municipios para que la gente pueda vivir mejor”, subrayó el jefe comunal.
Respecto del tema de coyuntura, Echarren dijo que es “absolutamente respetuoso” de las diferentes posturas y que, en lo personal, cree que “algún límite tiene que haber”, aunque no necesariamente de una sola reelección.
Justamente “la autonomía municipal lo que puede llegar a permitir es que cad municipio pueda decidir, porque no es lo mismo José C Paz, La Matanza o Florencio Varela que Castelli, Pila o General Belgrano: hay idiosincrasias distintas, no hay un pensamiento único. Y me parece que lo más democrático es que cada municipio pueda resolverlo según su historia y su idiosincrasia”, apuntó el intendente.
Echarren también se refirió a la interna del peronismo bonaerense y manifestó su convicción de que la unidad es prioritaria. En ese sentido, se mostró opuesto a que haya internas para dirimir el candidato presidencial en 2027.
“Me parece que el gran desafío que tenemos es la unidad, y después interpretar el momento histórico, ir a buscar los sectores de la sociedad que necesitamos para ganarle a [Javier] Milei. Porque hay discusiones que, ganando, se pierden”, enfatizó.
“Hay que dejar de lado cualquier diferencia que tengamos y comprender que el único desafío democrátido que tenemos es construir una mayoría para ganarle a Milei y, después, tener un gobierno que haga que la gente viva mejor”, dijo Echarren. “No tiene sentido seguir opinando de una interna que lo único que va a hacer es hacernos daño y permitirle a Milei seguir avanzando en el desguace del país y el daño que le está haciendo a nuestra gente”.