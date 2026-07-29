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Miércoles, 29 julio 2026
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La UCR y una discusión con opiniones divididas por la suerte de “80 tipos”

El radical abadista Diego Garciarena se manifestó en contra de modificar la limitación de mandatos de los jefes comunales, ante la ofensiva encabezada por Axel Kicillof. Sin embargo, entre los alcaldes boina blanca no hay consenso sobre la cuestión.

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El apoyo brindado en las últimas horas a la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses, por parte del gobernador Axel Kicillof y la presidenta del Senado, Verónica Magario, volvió a generar rechazos en la oposición, aunque también en la propia tropa.

La posibilidad de retroceder en la normativa que limita a dos los mandatos, aprobada en la gestión de María Eugenia Vidal con apoyo de Cambiemos y el massismo, alineó otra vez a la oposición. Al menos a buena parte de las fuerzas no oficialistas.

En fila, rechazaron la vuelta de las re re espacios como el PRO y los libertarios, además del massismo. “No vamos a acompañar una movida de estas, aunque se busquen atajos como darle a los Concejos Deliberantes el poder para decidir”, sostuvo un alcalde del Frente Renovador.

También mostró los dientes un sector del radicalismo. Al respecto, en una entrevista radial, el presidente del bloque de la UCR abadista en Diputados, Diego Garciarena, fue rotundo en la negativa. Aunque apuntó a la oportunidad más que al fondo de la cuestión, el marplatense sostuvo que “el proyecto es, como mínimo, inoportuno. La provincia de Buenos Aires tiene los servicios de IOMA cortados, una inseguridad galopante, las escuelas que se llenan de agua cuando llueve, 250.00 problemas antes que hablar de las reelecciones”.

La UCR y una discusión con opiniones divididas por la suerte de “80 tipos”

“No puede un sistema institucional entero, como el de la Provincia, y un Poder Legislativo entero, ponerse a disposición de 80 tipos. No funciona así la democracia ni tampoco la política. Nosotros tenemos que gobernar para la gente, Kicillof tiene que gobernar para la gente y los legisladores también. Tenemos que ser responsables de las cosas que hacemos”, agregó.

La definición del marplatense abre la puerta a un debate pendiente en el partido, que acaba de elegir a Emiliano Balbín como presidente, y que podría comenzar a realizarse si el oficialismo avanza con la promesa que Axel realizó a un grupo de jefes comunales de Fuerza Patria. Y eso implicará un posicionamiento de los diferentes sectores internos que conforman la conducción radical en la Provincia.

La posible apertura de las discusiones obligará también a un posicionamiento del Foro de Intendentes del radicalismo provincial, en cuyo seno conviven opiniones diferentes respecto de una cuestión sensible para la opinión pública.Lo cierto es que dentro de los “80 tipos” que no podrían volver a presentarse se encuentran una veintena de boinas blancas, quien deberían dejar los Ejecutivos si no se modifica la ley vigente.

Sólo un puñado de los 27 que gobiernan territorios actualmente estarían en condiciones de volver a presentarse: Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino; Lucia Gómez, de Adolfo Gonzales Chaves; Sofía Gambier, de Pellegrini; Nahuel Guardia (General Lavalle); Myriam C. Mongay (Lezama); Francisco Recoulatv (Trenque Lauquen); Luciano Spinolo (Tres Lomas); Lisandro Hourcade (Magdalena) y Roman Bouvier, de Rojas

Fuera de competencia quedarían Javier Andrés (Adolfo Alsina); Ramón Capra (General Alvear); Érica Revilla (General Arenales); Emilio Cordonnier (Ayacucho); Esteban Reino (Balcarce) Osvaldo Dinapoli (General Belgrano); Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego);Martín Randazzo (General La Madrid); Salvador Serenal (Lincoln); Pablo Barrena (Lobería); Esteban Santoro (General Madariaga); José Castro (Monte); Maximiliano Suescun (Rauch); José Luis Salomón (Saladillo); Miguel Gargaglione (San Cayetano) y Miguel Lunghi (Tandil) y Franco Flexas, de General Viamonte.
 

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