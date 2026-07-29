La UCR y una discusión con opiniones divididas por la suerte de “80 tipos”

ENTREVISTA
La Tecla
Redacción
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Serga.NET
Lo cierto es que dentro de los “80 tipos” que no podrían volver a presentarse se encuentran una veintena de boinas blancas, quien deberían dejar los Ejecutivos si no se modifica la ley vigente.
No puede un sistema institucional entero ponerse a disposición de 80 intendentes. La prioridad del gobernador Kicillof tiene que ser resolver los problemas de los bonaerenses.— Diego R Garciarena (@dgarciarena) July 29, 2026
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