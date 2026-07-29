Tragedia: cayó un helicóptero antiincendios y murieron todos sus ocupantes

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El cielo de San Juan se enlutó esta mañana cuando un helicóptero que se iba a destinar al combate de los incendios forestales cayó a tierra y sus siete tripulantes fallecieron. En el momento del siniestro, la aeronave era utilizada para una capacitación en el área del Parque Provincial Ischigualasto.
Todos los ocupantes del helicóptero, un Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), murieron al precipitarse la máquina.
Se trata del piloto, Matías Valenzuela; el jefe de Bomberos, comisario general Rubén Castro, y su segundo, Carlos Heredia; el comisario inspector Jorge Carbajal, el comisario general Germán Videla (subjefe de la Policía sanjuanina), y los brigadistas Andrés y Rodrigo Aimeta, de la AFE.
“Teníamos programada la llegada de este helicóptero para la mañana de hoy. De repente nos llamaron diciendo que había una alerta de uno de los helicópteros que venían a hacer las maniobras porque había caído en la parte norte del Parque”, dijo el director de la zona protegida, Juan Pablo Teja Godoy.
Estaba previsto que, luego de la capacitación en Ischigualasto, el helicópero volara hacia la provincia de La Rioja, donde iba a ser utilizado para combatir los incendios que asuelan a la región de Chilecito.
El gobernador Marcelo Orrego confirmó la muerte de los siete tripulantes del helicóptero, a quienes calificó como “servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos”. Dijo que tuvo “el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones” con los bomberos y policías que viajaban a bordo de la aeronave.
Orrego expresó sus “más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas” y dijo que su gobierno “se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”.