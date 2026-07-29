Volver | La Tecla Nacionales 29 de julio de 2026 EN SAN JUAN

Tragedia: cayó un helicóptero antiincendios y murieron todos sus ocupantes

La aeronave era utilizada para una capacitación. Después iba a volar hacia La Rioja para combatir los incendios forestales. Fallecieron el piloto, bomberos, policías y brigadistas.

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