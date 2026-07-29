Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de julio de 2026 CAMARADERíA

Entre cocina japonesa y buenos vinos, diputados provinciales de varios bloques se juntaron en la Costanera

Un oficialista y seis opositores se reunieron a compartir una mesa en una charla que los propios protagonistas calificaron de informal. El anfitrión fue Fernando Rovello y la convocatoria se vio reducida porque varios no estaban en la Ciudad.

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