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Miércoles, 29 julio 2026
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Entre cocina japonesa y buenos vinos, diputados provinciales de varios bloques se juntaron en la Costanera

Un oficialista y seis opositores se reunieron a compartir una mesa en una charla que los propios protagonistas calificaron de informal. El anfitrión fue Fernando Rovello y la convocatoria se vio reducida porque varios no estaban en la Ciudad.

Entre cocina japonesa y buenos vinos, diputados provinciales de varios bloques se juntaron en la Costanera
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Un conocido restaurante de cocina fusión japo-mediterránea ubicado en la Costanera Norte, reunió en la noche del martes a siete diputados bonaerenses de distintas bancadas. Los propios protagonistas calificaron el encuentro como “informal” y de “charla relajada”, como para suprimir cualquier especulación política.

El anfitrión fue Fernando Rovello, del bloque PRO, y estuvieron además el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Agustín Romo, y su compañero de bancada Nahuel Sotelo; el vicepresidente de Cámara por el PRO, Agustín Forchieri; el titular de la bancada de la UCR, Diego Garcierena; el diputado Juan José Esper, de Derecha Popular; y el titular de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Juan Pablo de Jesús. 

No es la primera vez que se hacen estos encuentros, y la idea es continuarlos, pero generalmente se realizan en el ámbito privado y no en público. Rovello tomó la iniciativa de invitar en esta ocasión al restaurante y no faltaron ojos indiscretos a los que les llamara la atención ver departir con amabilidad a legisladores de posturas políticas disímiles. 

En principio, los invitados eran el doble, pero muchos se excusaron por no estar en la ciudad de Buenos Aires por diferentes motivos. Entre ellos, el vicepresidente de la Cámara, Alexis Guerrera y el titular de la bancada oficialista, Facundo Tignanelli.

“Imaginate que en una reunión de tanta gente mucho no se puede rosquear”, apuntó uno de los presentes ante la consulta de La Tecla. “Una reunión paja, muy informal”, agregó. Otro de los asistentes subrayó: “Hablamos de fútbol, de la vida, nada de rosca”. 
 

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