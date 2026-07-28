Milei se reunió con Fujimori y sueña con liderar una ola de derecha en América Latina

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El presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvo hoy un encuentro bilateral con la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, poco antes de que ésta tomara formalmente el poder, en una ceremonia de la que también participó el argentino.
Milei incluyó la visita a Perú en una gira que lo llevará a varios países de América Latina con el objetivo de fortalecer los lazos con dirigentes de tendencia derechista en el subcontinente. Ya se encontró con Flávio Bolsonaro en Brasil y en pocos días irá a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella.
Las victorias electorales de Espriella y Fujimori (en una elección hiperreñida en el caso de esta última) ilusionan a Milei con un nuevo cambio de tendencia en Latinoamérica, con una ola de derecha avanzando sobre la región, de la que él se siente parte fundamental y que espera consolidar con la reelección el año próximo.
En su encuentro, el argentino y la peruana “destacaron los profundos lazos históricos entre ambos países, así como la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como el económico, la seguridad, la ciencia, tecnología e innovación”, informó la Cancillería del país hermano.
De la reunión bilateral participaron también el canciller argentino, Pablo Quirno, y el canciller designado de Perú, Carlos Espá, además de la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei.