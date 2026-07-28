Volver | La Tecla Nacionales 28 de julio de 2026 BILATERAL

Milei se reunió con Fujimori y sueña con liderar una ola de derecha en América Latina

El presidente argentino mantuvo un encuentro bilateral con la nueva presidenta de Perú antes de su asunción formal. Es parte de una gira por el subcontinente para apoyar a dirigentes derechistas.

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