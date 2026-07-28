Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de julio de 2026 GOLPE AL BOLSILLO

Aumentan las cuotas de los colegios privados: cómo impacta la suba entre agosto y septiembre

El Gobierno bonaerense autorizó una actualización escalonada para los establecimientos con aporte estatal. Desde el sector privado advirtieron que los incrementos no alcanzan para cubrir el aumento de los costos de funcionamiento.

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