Aumentan las cuotas de los colegios privados: cómo impacta la suba entre agosto y septiembre
El Gobierno bonaerense autorizó una actualización escalonada para los establecimientos con aporte estatal. Desde el sector privado advirtieron que los incrementos no alcanzan para cubrir el aumento de los costos de funcionamiento.
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Las familias que envían a sus hijos a establecimientos educativos privados de la provincia de Buenos Aires deberán afrontar un nuevo incremento en las cuotas durante agosto y septiembre. La administración bonaerense autorizó una actualización escalonada que, por el efecto acumulativo de los porcentajes, representará un alza total del 8,1%.
La resolución contempla un aumento del 5% para las cuotas correspondientes a agosto y otro del 2,5% para septiembre. Debido a que el segundo ajuste se aplica sobre el valor ya incrementado del mes anterior, el impacto final supera la suma simple de ambos porcentajes.
La medida alcanza a los establecimientos de gestión privada que reciben aportes del Estado y comprende todos los niveles educativos: Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Superior. Los valores máximos autorizados varían de acuerdo con el porcentaje de subvención estatal que percibe cada institución, que oscila entre el 40% y el 100%.
La actualización fue oficializada mediante una disposición de la Dirección General de Cultura y Educación, donde también se fijaron los nuevos topes arancelarios que podrán aplicar los colegios durante ambos meses.
Sin embargo, desde el sector educativo privado manifestaron su disconformidad con la decisión y sostuvieron que la autorización resulta insuficiente frente al incremento de los costos operativos.
"El incremento de cuota es insuficiente ante la suba de los servicios de luz, gas, agua, tasas municipales. Las escuelas están en una situación muy difícil. Sobre todo de sectores más vulnerables. La cuota del 100 por ciento de subsidio estatal no cubre los costos de los colegios. La cuota que actualiza es absolutamente insuficiente", afirmó Perpetuo Lentijo, integrante de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la República Argentina (Adeepra).
Desde la entidad remarcaron que la diferencia entre la evolución de las tarifas de los servicios esenciales y las actualizaciones autorizadas por la Provincia genera un fuerte desequilibrio financiero para los establecimientos, especialmente para aquellos que brindan educación en sectores con mayor vulnerabilidad social.
Además, indicaron que el atraso en la adecuación de los aranceles dificulta sostener el funcionamiento cotidiano de las instituciones y compromete la prestación del servicio educativo.
En tanto, la normativa provincial también establece que cada establecimiento deberá informar de manera clara a las familias cuál es el porcentaje de subsidio estatal que recibe y comunicar oficialmente los valores definitivos que aplicará tanto en agosto como en septiembre, con el objetivo de garantizar transparencia en la facturación de las cuotas.