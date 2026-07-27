Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de julio de 2026 PREOCUPACIÓN

Nucleamiento del Noroeste presiona a Vialidad Nacional por el estado de tres rutas

Dirigentes de esa región alertaron a las autoridades sobre el deterioro de los corredores clave por donde sale la producción. La mira puesta en las rutas 188, 5 y 7. El detalle de situación en cada una de ellas.

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