Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de julio de 2026 JUDICIALES

Causa Cuadernos: un municipio pedirá resarcimiento económico por obras viales no ejecutadas

Un municipio del norte bonaerense se presentará ante la Justicia para solicitar que parte del dinero embargado en la investigación por presuntos hechos de corrupción sea destinado a concretar intervenciones viales que fueron licitadas y adjudicadas, pero que jamás se llevaron a cabo.

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