Causa Cuadernos: un municipio pedirá resarcimiento económico por obras viales no ejecutadas
Un municipio del norte bonaerense se presentará ante la Justicia para solicitar que parte del dinero embargado en la investigación por presuntos hechos de corrupción sea destinado a concretar intervenciones viales que fueron licitadas y adjudicadas, pero que jamás se llevaron a cabo.
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El municipio de Pergamino dio un nuevo paso en su histórica pelea por el estado de la Ruta Nacional 188. Tras la aprobación de una resolución en el Concejo Deliberante, el Ejecutivo comunal avanzará con una presentación judicial para solicitar un resarcimiento económico en el marco de la denominada Causa Cuadernos, con el objetivo de que parte de los fondos embargados sean utilizados para financiar las obras viales que, pese a haber sido adjudicadas hace años, nunca se concretaron.
La iniciativa apunta a reparar una deuda histórica con la ciudad y con toda la región productiva. El tramo de la Ruta 188 que atraviesa Pergamino es considerado uno de los más peligrosos debido al deterioro del pavimento, la presencia de baches, curvas de alta complejidad, banquinas reducidas y la escasa iluminación, una combinación que incrementa el riesgo de accidentes.
Además de su importancia para el tránsito local, la arteria constituye un corredor estratégico para la producción agropecuaria, ya que conecta con el puerto de San Nicolás y, a través de la Ruta 32, con Rosario. Miles de camiones circulan diariamente por ese trayecto transportando granos, en un escenario donde las deficiencias de la infraestructura obligan a extremar las medidas de precaución.
Desde hace años existían proyectos para mejorar los sectores más conflictivos mediante la rectificación de curvas, la construcción de rotondas, dársenas y la instalación de semáforos en cruces considerados de alto riesgo. Sin embargo, pese a que esos trabajos fueron licitados y adjudicados a distintas empresas, nunca llegaron a ejecutarse.
La falta de avances fue motivo de reiterados reclamos por parte del municipio y del Concejo Deliberante, que durante distintos períodos exigieron respuestas a las autoridades nacionales sin obtener resultados, mientras el deterioro de la traza continuó agravándose.
En ese contexto, el Concejo Deliberante aprobó la Resolución 3422/26, mediante la cual declaró al municipio como damnificado directo por los presuntos hechos de corrupción, cartelización e incumplimientos relacionados con las obras previstas sobre la Ruta Nacional 188 e investigados dentro de la Causa Cuadernos.
La resolución sostiene que parte del dinero actualmente embargado en ese expediente judicial debería destinarse a financiar las intervenciones que estaban previstas para el corredor vial y que nunca fueron realizadas, con el objetivo de reparar el perjuicio sufrido por la comunidad.
Entre los antecedentes mencionados figura el Corredor Vial Nº 2, que comprende el tramo de la Ruta 188 entre San Nicolás y Realicó, en La Pampa. Según la documentación incorporada por el Concejo, los reiterados incumplimientos motivaron distintos pedidos de informes al entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, quien posteriormente declaró como arrepentido en la Causa Cuadernos.
También aparece mencionado el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, debido a su presunta vinculación con empresas adjudicatarias de algunas de las obras proyectadas sobre esa ruta. Wagner también declaró como arrepentido en la investigación judicial, donde describió un supuesto esquema de retornos vinculados a la obra pública, aunque más tarde intentó invalidar esas declaraciones argumentando que habían sido obtenidas bajo presión, planteo que finalmente fue rechazado por la Corte Suprema.
Las intervenciones previstas correspondían al período 2010-2016 e incluían mejoras en sectores críticos ubicados en Guerrico, Acevedo, Peña y el denominado Segundo Cruce de Pergamino, zonas donde con el paso del tiempo la falta de inversiones agravó el deterioro de la calzada.
La presidenta del Concejo Deliberante de Pergamino, Gabriela Taruselli, impulsora de la resolución, explicó que la intención del municipio no es determinar responsabilidades penales, cuestión que corresponde exclusivamente a la Justicia, sino procurar que los vecinos recuperen las obras que durante años fueron anunciadas y nunca ejecutadas.
El próximo paso será la presentación formal de la Asesoría Letrada del municipio ante la Justicia, en cumplimiento de la resolución sancionada el pasado 14 de julio. Además, desde Pergamino adelantaron que buscarán sumar a otros distritos afectados por la falta de inversiones sobre la Ruta Nacional 188, entre ellos Rojas, para fortalecer el reclamo conjunto y conseguir que los fondos recuperados se traduzcan finalmente en obras para la región.