Más de 40 intoxicados en Coronel Pringles: investigan un presunto brote de salmonella
La venta de pollo a la parrilla organizada para recaudar fondos destinados al tratamiento de una beba con una malformación congénita derivó en decenas de consultas médicas por cuadros gastrointestinales. Bromatología analiza el origen del foco.
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Lo que comenzó como una muestra de solidaridad de la comunidad de Coronel Pringles terminó convirtiéndose en un problema sanitario. Más de 40 personas sufrieron una intoxicación alimentaria luego de participar de un almuerzo benéfico organizado para colaborar con el tratamiento de una beba de dos meses que nació con una malformación congénita en sus pies.
El episodio ocurrió este domingo, cuando familiares, amigos y vecinos impulsaron una venta de pollo a la parrilla, chorizos y ensalada rusa con el objetivo de reunir dinero para afrontar los viajes semanales que la pequeña debe realizar a Bahía Blanca para recibir atención médica, ya que su familia no cuenta con cobertura de salud.
Sin embargo, horas después de consumidos los alimentos comenzaron a multiplicarse las consultas en los centros de salud de la ciudad. Desde las 18, el Hospital Municipal Dr. Manuel B. Cabrera registró una fuerte demanda de pacientes con vómitos, diarrea, fiebre y cuadros de deshidratación, situación que también se replicó en clínicas privadas.
El secretario de Salud del municipio, Luis González Estevarena, explicó que solamente en el hospital público fueron atendidas 31 personas, aunque al sumar las consultas del ámbito privado estimó que los afectados superaron los 40 casos.
"Tuvimos una avalancha de consultas en el hospital y también en el servicio privado de Salud de gente con vómitos, diarrea, febrícula y algún deshidratado también tras consumir pollo, chorizos y ensalada rusa", señaló el funcionario al describir la magnitud de la situación.
Ante el brote, el área de Bromatología municipal inició un operativo para retirar los alimentos que habían quedado sin consumir y comenzó una investigación destinada a determinar el origen de la contaminación.
Si bien los resultados de laboratorio aún no están disponibles, desde la Secretaría de Salud consideran que la principal hipótesis apunta a un cuadro de salmonelosis.
"Hasta que tengamos los cultivos, la sospecha más firme es que sea una salmonela, una intoxicación cruzada; en estos casos es lo más probable, aunque puede tratarse de otro germen", indicó González Estevarena.
El funcionario agregó que otra de las variables bajo análisis es la correcta manipulación de los alimentos una vez cocinados. En ese sentido, recordó que el lavado de manos y las condiciones de higiene durante la preparación y el servido resultan fundamentales para prevenir este tipo de episodios.
La campaña solidaria había sido impulsada por familiares y allegados de la pequeña Luz Clarita Valencia Sáenz, con el acompañamiento de la agrupación local Elementos de Carretera, que colaboró en la organización y difusión de la iniciativa.
El menú, comercializado a 30 mil pesos e integrado por un pollo a la parrilla, dos chorizos, una porción de ensalada rusa y envío a domicilio, había tenido una importante respuesta de los vecinos, que buscaban colaborar con la familia de la beba. No obstante, el gesto solidario terminó opacado por un brote de intoxicación que ahora es investigado por las autoridades sanitarias, mientras esperan los resultados de los cultivos que permitirán confirmar el agente causante y establecer cómo se produjo la contaminación.