Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de julio de 2026 POLLOS A BENEFICIO

Más de 40 intoxicados en Coronel Pringles: investigan un presunto brote de salmonella

La venta de pollo a la parrilla organizada para recaudar fondos destinados al tratamiento de una beba con una malformación congénita derivó en decenas de consultas médicas por cuadros gastrointestinales. Bromatología analiza el origen del foco.

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